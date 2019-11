Kálmán Olga: A DK politikusa vagyok, meglátjuk, mi sül ki ebből

- Az előválasztás előtt azt mondta, nem gondolkozik azon, van-e visszaút a médiába, csak a feladatra koncentrál. Továbbra is nyitva hagyja annak a lehetőségét, hogy egyszer még a médiában dolgozzon?

Most sem gondolkodom ezen, most is a feladatra koncentrálok. Ráadásul ez egy akkora feladat, hogy teljes embert igényel.

- Milyen érvek szóltak amellett és az ellen, hogy belépjen a DK-ba?

Igen, sok-sok töprengéssel eltöltött óra kellett ahhoz, hogy eldöntsem mi az én utam. Amikor júniusban beszálltam a politikába, éreztem a súlyát, a felelősségét annak, hogy egy előválasztás mekkora lendületet adhat az ellenzéki politikának, a választóknak. Ez a felelősség nem múlt el az előválasztás lezárultával, nem szólhatott kizárólag az előválasztás három hetére. Ahogyan azt a sajtótájékoztatón mondtam, ha akkor komolyan gondoltam, és igen, komolyan gondoltam, hogy a munkámmal segíthetem a demokratikus változást, akkor a továbbiakban sem tehetem meg, hogy kívülről figyelem az eseményeket.

- Említette, hogy felelősséget érez azért, hogy lendületet kapjon az ellenzéki politizálás. Elképzelhetőnek tartja, hogy a tanácsadói szerepnél továbblépve képviselőjelölt legyen 2022-ben?

Nemcsak tanácsadó vagyok, hanem a DK politikusa is. Hogy ebből mi sül ki, azt majd meglátjuk.

- Mit gondol arról, hogy 2010 előtti kormányok politikusai is megjelentek a Városházán, illetve fővárosi cégekben? Mennyire fér ez bele az ellenzéki politizálás megújításába, frissességébe, új lendületébe?

Nem gondolom, hogy a politikában időhatárokat kell húzni. Szerintem nem arról ismerszik meg egy jó szakpolitikus, egy jó szakember, hogy 2010 előtt, vagy azt követően lépett a porondra.

Ha volt miniszterek, polgármesterek dolgoznak a fővárosi lakosokért, az szerintem nem egy ördögtől való dolog. Lehet politikai alapon kritizálni őket, de úgy tudom a szaktudásukat nem szokták kétségbe vonni.

- Mi az, ami benne volt az főpolgármesteri programjában, és ön szerint mindenképp meg tudja valósítani Budapest új vezetése?

Számtalan ilyen dolog van. A gyermekeknek adható ingyenes BKV bérlettől kezdve az egészségügyi ellátás koordinálásán át a szabad média megteremtéséig bezárólag. Ez utóbbit nem úgy kell elképzelni, hogy a még meglévő szabad szerkesztőségek riválisa lenne. Ekkora nagyságú, államilag vezérelt médiabirodalommal szemben minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a valóság is eljusson az emberekhez.

Azt szeretném, ha Budapest vezetői mindent megtennének annak érdekében, hogy az emberek valós híreket, igaz híreket kapjanak és ne egy politikai manipuláció által vezérelt kormányzati agymosás elszenvedői legyenek.

(Borítókép: Kálmán Olga. Fotó: Ajpek Orsi / Index)