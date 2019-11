Pályakezdési juttatást, ösztöndíjakat ígérnek a szakmát tanulóknak

Átalakítják a szakképzési ösztöndíjrendszert: míg idén 33 ezren kapnak támogatást a technikumban és szakképző iskolákban tanulók, addig 2021-ben már 110 ezernél is több diáknak jár majd a juttatás. Pölöskei Gáborné, a szakképzésére és felnőttképzésért felelős államtitkát egy hétfői háttérbeszélgetésen elmondta , hogy nemcsak a támogatott diákok száma (jelenleg csak a hiányszakmában tanulók kapnak ösztöndíjat), hanem a támogatás összege is változni fog, írja a Magyar Nemzet.

A konstrukció így nézne ki: az alapozási szakaszban (tehát amíg nincs gyakorlat) a technikumokban havi hétezer, a szakképző iskolákban pedig havi tizennégyezer forintot kapnak majd a diákok. A különbség azért ilyen jelentős, mert utóbbi intézménytípusokban több a hátrányos helyzet diák, valamint a gazdaságnak nagy szüksége van mesteremberekre. Ezután, a duális időszakban (a technikumban tehát két év, a szakképzőben egy év után) már nem ösztöndíjat kapnának a tanulók, hanem munkabért, ami teljesítményfüggő lenne: az összeg a minimálbér 25.60 százaléka lehetne. Itt egyúttal rendes munkaszerződésről van szó, ami azért fontos, mert így beleszámít a nyugdíjba.

Az utolsó évben a diákok a minimálbér 50-100 százalékát vihetnék haza – legalább, mert a vállalatok akár ennél többet is fizethetnének. A hátrányos helyzetű, tehetséges diákok akár havi plusz harmincezer forint támogatást is kaphatnának. Az Apáczai-ösztöndíj a technikumok minden évfolyamán jár, az alapjuttatáson felül. Emellett egyszeri pályakezdési támogatást is biztosítanának, hogy a szakmát tényleg meg is szerezzék végül a tanulók: a technikusi, illetve a mestervizsga után, az eredménytől függően 150-300 ezer forint egyszeri támogatást jelentene. Az oktatóknak speciális minősítési rendszert dolgoznak majd ki, negyedévente továbbképzéseken kell részt venniük, a bérezésben pedig a teljesítmény és a minőség alapján is differenciálhatnak majd a munkáltatók.