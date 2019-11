A Fidesz durván korlátozná a képviselők közintézményekbe való bejutását

A fideszes képviselők által jegyzett módosítóról az Országgyűlés működéséről szóló törvényhez ebben a cikkünkben írtunk korábban részletesen. A törvény tovább szigorítaná a parlamenti rendet, illetve emelné a kiszabható büntetési tételeket a kifogásolhatóan viselkedő képviselőkkel szemben.

A törvény bevezetné, hogy kitiltható legyen egy renitens képviselő a Parlament és a Képviselői Irodaházból is büntetésképpen 30, extrém esetben 60 napra is. Szavazati jogát ilyenkor átadhatná, titkos szavazásnál Kövér jelölné ki, milyen helyiségben szavazhatna. A büntetési tétel pedig bizonyos esetben elérheti a 12 havi, azaz egyévi tiszteletdíj-megvonást is.

A független országgyűlési képviselő, Szél Bernadett egy másik fontos részletre, szigorításra hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán. Azt írja, az Országgyűlési törvény eddig lehetőséget biztosított egy képviselőnek, hogy az igazolványa felmutatásával beléphessen egy közintézménybe, ami "alapvető ellenőrzési jog egy demokráciában". Ám az új tervezet

előzetes egyeztetéshez kötné a látogatást az intézmény vezetőjével, amivel éppen a fent említett ellenőrzési jog veszítené értelmét

- írta a képviselő, aki szerint emiatt

"Nem lesz lehetőség jogsértéseket feltárni vagy érdemben ellenőrizni azt, hogy az állam hogy végzi a feladatát."

A módosítóban szó szerint a következő szerepel: "az állami szervek kötelesek a képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. A képviselő valamennyi közigazgatási szerv, közintézet és közintézmény vezetőjétől előzetesen egyeztetett módon tájékoztatást kérhet. E jogosultság az érintett szerv működésére vonatkozó előírásokra figyelemmel, valamint rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelme nélkül gyakorolható".

A hatályos jogszabállyal szemben ez az előre egyeztetett módon - kitétel mindenképpen új, azzal együtt, hogy a "a képviselői igazolvány valamennyi közigazgatási szervhez, valamint a közintézetekhez és közintézményekhez belépésre jogosít" - mondat kikerült.

Szél azt írja erről az előre egyeztetésről, hogy ez sok esetben épp az ellenőrzési munkájában akadályozná. Mert képviselői munkájának része volt, hogy olyan helyekre megy be képviselőként, ahová más nem engednének be, és feltárja a körülményeket, például, hogy egy gyermekotthonban hogy élnek.

"Többnyire bejelentés nélkül. Mert volt olyan gyermekotthon, ahova előzetesen bejelentkeztem, és utána jött az információ, hogy előtte nagytakarítás és bútorok beszerzése ment egész éjszaka"

- írja a képviselő.

Szél szerint "a képviselői belépési jog kiüresítése nem ma kezdődött, de eddig legalább megvolt a lehetőségem arra, hogy akár váratlan látogatás keretében kérjek tájékoztatást. Most ezt is el akarja venni a Fidesz".

Még februárban írtuk meg, hogy a Századvég január végén tett fel a honlapjára egy tanulmányt, amely a céljáról sokat sejtető címet kapott: Törvénymódosítási javaslatok: az Országgyűlési törvény és az EP-képviselők jogállásáról szóló törvény kiegészítése magatartási kódexszel. Ahogy akkor írtuk, a kódex nem eldöntött terv, egyelőre csak javaslat, de a Fideszben háttéranyagként kezelik.