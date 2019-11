Áder arról beszélt, hogy Magyarország igazi klímabajnok

Áder János szerint Magyarországnak reális esélye van arra, hogy a klímaváltozás győztesei között legyen, ezt egy környezetvédelmi konferencián mondta a köztársasági elnök az MTI szerint.

Áder a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Vállalkozások a környezetvédelemért című konferencián tartott előadást, ahol többek között elhangzott, hogy

mindenképp érdemes kihasználni az ország helyzeti előnyét, mert szerinte Magyarországon folyamatosan nő a GDP és csökken az energiafogyasztás, illetve a szén-dioxid kibocsájtás;

Az új paksi blokkok segítségével atomenergiával, emellett napenergiával érhetjük majd el a szén-dioxid mentes áramtermelést. Kiemelte azt is, hogy szerinte atomenergiára mindenképp szükség van.

Azt is mondta, hogy 2030-ra a szén teljes kivezetésre kerül, és a 25 ezer főnél nagyobb lélekszámú városokban elektromos buszok szolgálják majd a tömegközlekedést;

És hogy 2050-ig 30%-ra emelnék az erdősítettséget;

Valamint azt is kijelentette, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai alapján Magyarország klímabajnok.

Áder szerint ezek többségéről már elméletileg kormányzati döntés is született. Ha ez így van, az nem lenne baj, a Covering Climate Now nemzetközi média-együttműködésünk alatt készült cikkünk szerint ugyanis a magyar közvélemény eléggé aggódik a klímaváltozás miatt. Habár a fideszes szavazók ezzel kapcsolatban ambivalensek, az ebből a kutatásból kiderült, hogy a kormánynak szerintük is aktívabbnak kellene lennie klímaügyekben.