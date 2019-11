A hivatalosnál is súlyosabb a légszennyezettség a Greenpeace szerint

A Levegő Munkacsoport és a Greenpeace képviselője szerdán az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának ülésén arról számolt be, hogy a legfrissebb levegőszennyezettségi mérések szerint súlyosabb a helyzet, mint amit a hivatalosan közölt adatok mutatnak, írja a Qubit.

A mérésekhez egy olyan műszert használtak, ami a rendkívülien apró részecskék számát és méretét is kimutatja: így olyan részecskéket is meg tudtak mérni, amiket a hivatalos mérőállások elhanyagolható tételként mutatnak ki. A mérés szerint ilyen részecskékből általánosan több mint 30 ezer található egy forgalmasabb út egy köbcentiméterén, de volt, ahol 470 ezret is találtak. Egy tiszta levegőjű helyen ezeknek a száma körülbelül 2000 lenne.

A Greenpeace októberi kutatásából már kiderült, hogy kritikus lehet a légszennyezettség több, gyermekeket, kismamákat és tüdőbetegeket ellátó egészségügyi intézmény bejáratának környékén. A kórházak mellett mérték korábban a budapesti iskolák környékén is a légszennyezettséget, ennek interaktív térképeitt található. A városban mért értékek általánosan mindenhol magasak, ez a tüdőfunkciókra és a légzőszervre is veszélyt jelenthet. A folyamatos határérték feletti levegőszennyezettség miatt az Európai Bíróság pert is folytat a magyar kormány ellen.