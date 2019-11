Kezdeményezte a távoltartást a rendőrség a brutálisan megvert nő ügyében

„Nincs más eszköz a kezében”, ezért tette ki a Facebookra azokat a fotókat, amiket az összevert arcáról készített, mondta az Indexnek az a miskolci nő, akit állítása szerint volt barátja vert meg még múlt szombaton. Az erről szóló cikkünkben megírtuk, hogy a nő az Indexnek azt mondta, hogy a szombati eset után távoltartást és személyi védelmet is kért a rendőrségtől, de kérését elutasították, mert „nem vagyunk élettársak, nincs közös lakcímünk, de még csak egy városban sem élünk, ezért nem segíthetnek”. Ez változott most, derül ki a rendőrség válaszából.

Több fajta távoltartás is létezik, van, ami kifejezetten a párkapcsolati-, vagy családon belüli erőszakra szabtak. Úgy tűnik, ezek alapján nem tudott lépni korábban a rendőrség, hiszen nem voltak hivatalosan élettársak. De létezik egy olyan fajta távoltartás is, amit nem csak hozzátartozókra lehet alkalmazni akkor, ha feljelentés történt, vagy folyik büntetőeljárás az ügyben, ezt kezdeményezték most.

A Nógrád megyei rendőrség a kérdéseinkre válaszolva egészen pontosan azt írta:

Az újabb adatok alapján a Pásztói Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében kezdeményezte az illetékes ügyészségen a távoltartás elrendelését. Tájékoztatom továbbá, hogy a büntetőeljárásban érintett férfi nem volt, és jelenleg sem a rendőrség állományának tagja.

Bernadett gyakorlatilag felismerhetetlen a képeken, amiket megverése után tett ki, a látvány pedig annyira sokkoló, hogy az ügyben eljáró nyomozó is úgy fogalmazott a kihallgatása után:

Ilyen brutális támadást nő ellen még nem követtek el.

A nő volt barátját meghallgatása után mégis elengedték. Bernadett azt mondja, a rendőrök ezt azzal indokolták, hogy a férfi „bűnbánó magatartást tanúsított”.

A hatgyerekes anyuka és K. István viszonya tavaly októberben kezdődött, Bernadett szerint „olyan se veled, se nélküled kapcsolat volt az övék”, már csak azért is, mert ő Miskolcon, a férfi pedig, aki a nő elmondása szerint egy nyugalmazott katonai alezredes, Sárospatakon élt. Együtt voltak akkor is, amikor idén júniusban egy családi rendezvényen a férfi először esett neki.

Akkor beleverte a fejemet a falba. De úgy voltam vele, hogy sokat ivott, lecsillapodik és minden rendben lesz, de miután hazaértünk, folytatta

– állítja a nő. Egy későbbi bántalmazásnál pedig a dobhártyája beszakadt is beszakadt. A további részleteket ebben a cikkünkben olvashatja.