19-én, kedden tárgyalja az Alkotmánybíróság a lúgos orvos ügyét

2013 óta húzódott a lúgos támadásként elhíresült bűncselekmény tárgyalása, amikor 2018 nyarán pont került a hosszadalmas ügy végére, és a Kúria jogerős döntése értelmében B. Krisztián orvost, a Budai Irgalmasrendi Kórház korábbi igazgatóját 11 év börtönbüntetésre ítélték életveszélyt okozó testi sértésért.

A bíróság tavaly júliusi ítélete szerint ugyanis – bár ő tagadja – B. Krisztián volt az, aki 2013 márciusában megtámadta volt barátnőjét, R. Erikát, miután a nő pár hónappal korábban szakított vele. R. Erika épp indulni készült, amikor az ajtóból egy maszkot és sisakot viselő kék szemű alak visszatuszkolta a lakásba, megkötözte, kábító-altató injekciót adott be a combjába, majd levetkőztette, nemi szervét és annak környékét maró lúggal öntötte le.

B. Krisztián a jogerős ítélet után alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, amit először nyáron befogadott a testület, majd 5-én, és most 19-én kedden fogja tárgyalni, derül ki az Alkotmánybíróság oldaláról. Az ok pedig röviden az, hogy miközben zajlott az ügy, megváltozott egy törvény: a régi szerint még lehetett beadni jogorvoslati kérelmet, az új szerint már nem, és a változással B. Krisztián eleshetett attól az alkotmányos lehetőségtől, amit a régi törvény még biztosított volna neki.

Amennyiben végül az Alkotmánybíróság helyt ad a panasznak, akkor a lúgos támadás ügyben a jogerős döntést megsemmisítik, és az ügy visszakerül a Kúriára. Az általunk megkérdezett jogászok nem értettek egyet abban, hogy egy számára kedvező AB-döntés után, tehát jogerős bírósági döntés hiányában szabadlábra kerül-e B. Krisztián, vagy sem, erről részletesebben ebben a cikkünkben írtunk.

(Borítókép: Ajpek Orsi / Index)