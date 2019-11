Meghosszabbítanák az egymilliárdnyi adót elcsaló bűnszervezet tagjainak letartóztatását

Még októberben számolta fel több hazai és külföldi társhatósággal a NAV azt a fiktív számlák kiállítására szakosodott dunántúli céghálózatot, ami több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. A bűnszervezet tagjait, hat főt őrizetbe vettek és a nyomozási bíró elrendelte letartóztatásukat, mert megalapozottan felételezhető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, valamint a bűnismétlés veszélye is fennáll. A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség most indítványozta a hat gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását, mert a korábbi körülmények továbbra is fennállnak, írja közleményében a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség.

A 2015-ben indult bűnszervezet különböző informatikai vállalkozásoknak állított ki valótlan tartalmú számlákat, amikkel csökkentették a fizetendő áfát. A többszintű hálózat bukócégei valós tevékenységet nem végeztek, élükön külföldi strómanok álltak. A számlagyár ügyfelei a fiktív számlák ellenértékét átutalták, a bűnszervezet pedig busás jutalékért a pénzt a céghálózaton átfolyatta, végül pedig készpénzben visszaadta a haszonhúzóknak. A társaságok a fiktív számlák áfatartalmát levonták fizetendő adójukból, ezzel milliárdos kárt okoztak a költségvetésnek.

A bűnszervezet az így megszerzett vagyont külföldi cégek és egy magyarországi vállalkozás bevonásával igyekezett tisztára mosni, majd tagjai a legálisnak tűnő pénzből ingatlanokat, luxusautókat vásároltak, és drága utazásokra költöttek. A szervezet irányítójának fényűző életviteléről árulkodik, hogy a tőle lefoglalt két luxusautó 100 millió forint.