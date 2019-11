Sem alpolgármesterek, sem bizottságok nincsenek Nagykanizsán

Kompromisszumképtelenséggel vádolják egymást a nagykanizsai közgyűlésbe bejutott pártok, amiért szerdán megszakadtak az alpolgármesterekről és a bizottsági pozíciókról szóló tárgyalások a többségben lévő ellenzéki koalíció és a polgármestert adó, de kisebbségbe került kormánypárti oldal között, közölték az érintettek csütörtökön, egymást követő sajtótájékoztatójukon.

Az alpolgármesteren megy a vita

Az MTI szerint Balogh László, Fidesz-KDNP-s polgármester azt mondta: az önkormányzati választások óta eltelt egy hónapban hét alkalommal is egyeztettek a két oldal képviselői, és bár eleinte úgy tűnt, lehet megegyezés, ez azonban most mégsem valószínű. Azért nem tudnak megegyezni egymással, mert a Fidesz-KDNP is szeretne egy alpolgármestert, az ellenzéki oldal azonban nem fogadja el ezt a javaslatot. A polgármester szerint a többséget adó pártok akár két alpolgármestert is jelölhetnének. Az önkormányzati bizottságok összetételében pedig döntetlen közeli a helyzet, mert abban kevesebb a vita.

Bizzer András, a Fidesz-KDNP önkormányzati frakciójának vezetője úgy fogalmazott: a kormányoldal mindvégig konstruktívan állt a tárgyalásokhoz, a választói akarat is erre kényszeríti őket. Szerinte a másik oldal azonban olyan forgatókönyvet lát csak lehetségesnek, ami a polgármester háttérbe szorításával jár, a választók azonban nem erre voksoltak. A frakcióvezető szerint az ellenzéki oldal a hatalomvágy és bosszú miatt totális háborúba kezd majd a helyben kisebbségbe szorult Fidesz-KDNP ellen. Felemlegette a fővárost is: úgy véli, a budapesti példát látva az önkormányzatra egyfajta kifizetőhelyként tekintenek, és „totális diktatúrát terveznek a közgyűlésben és a városban".

A kormánypárt elvárásai teljesíthetetlenek

Fodor Csaba, az ellenzéki pártokat tömörítő Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezetője későbbi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy amíg Balogh László polgármester vezette a tárgyalásokat, addig láttak hajlandóságot a kompromisszumra a Fidesz-KDNP részéről. Szerdára azonban a két kormánypárttal kellett leülniük, és az új tárgyalófelek olyan elvárásokkal érkeztek, amelyek teljesíthetetlenek, ebből pedig nyilvánvalóvá vált, hogy nem is akarnak megegyezni.

Az önkormányzat most működésképtelen, nincsenek alpolgármesterek és nincsenek bizottságok sem. Pedig 1998 és 2002 között már egyszer volt példa arra Nagykanizsán, hogy az akkor kormánypárti, szocialista polgármester mellett két fideszes alpolgármester dolgozott, mégpedig tisztességesen, jegyezte meg Fodor Csaba. Az Éljen VárosuNk! frakcióvezető-helyettese hozzátette: a Fidesz-KDNP csak időt akar húzni, de ez nem mentesíti őket attól, hogy az ellenzéki koalíció által a választási programban megfogalmazottak szerint „a sáros és korrupciós ügyeket" kivizsgálják.

Azt pedig, hogy Nagykanizsán a kormánypárti kisebbség akar többséget szerezni az önkormányzati bizottságokban, politikai abszurdnak nevezte. Az elmúlt öt évben ugyanakkor az ellenzéki oldalnak sem alpolgármesteri, sem bizottsági elnöki helyet nem adtak, a bizottságokban és felügyelő bizottságokban is jóval alacsonyabb volt a részvételi arányuk, mint a korábbi választáson elért eredményük.

Fidesz-KDNP-s polgármester, ellenzéki többséggel

Az október 13-i választásokon Nagykanizsán a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje győzött, de a közgyűlésben nyolc-hat arányú többségbe került a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, a Magyar Szocialista Párt, a Lehet Más a Politika és a Momentum képviselőiből álló Éljen VárosuNk! Egyesület. Október végén megtartották a közgyűlés alakuló ülését, de a megegyezések hiánya miatt már akkor elhalasztották az október végén esedékes soros közgyűlést.