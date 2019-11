Háromszáz fiút szervezhetett be az ISIS-be Hasszán F.

A tanúvallomások felolvasásával folytatódott a 27 éves szír állampolgár, Hasszán F. pere, aki a vád szerint az Iszlám Állam egyik parancsnoka volt, és akit tavaly decemberben fogtak el a Liszt Ferenc repülőtéren. A férfi emberölés bűntettével bűnszervezetben megvalósított terrorcselekmény bűntette és emberiesség elleni bűntett miatt áll a magyar bíróság előtt.

Több tanú is azt állítja vallomásában, hogy Hasszán F. az Iszlám Állam fontos tagja, kivégzésekben vett részt, köztük abban a lefejezésben, aminek felvételét a bíróságon is levetítették.

A férfit tavaly december végén embercsempészés és hamis okiratok miatt (felesége irataival akart igazolni egy másik nőt) fogták el a Liszt Ferenc repülőtéren, amíg a kitoloncolására várt, a háttérben zajló nemzetközi nyomozás alatt kiderült, hogy a feltehetően ő az Iszlám Állam tagja.

A vád szerint feladata volt, hogy „halállistát” készítsen az „iszlám ellenségeiről”, akiket bosszúból vagy a polgári lakosság megfélemlítése céljából ki kell végezni. Ezt a listát az Iszlám Állam felsőbb vezetése jóváhagyta, majd a férfi megszervezte és felügyelte a kivégzéseket. Több ember kivégzésében – köztük egy lefejezésben is – személyesen részt vett. Utóbbiról felvétel is készült, amit az első tárgyaláson levetítettek a bíróságon.

Pénteken a bíró egy másik felvételről is beszélt, egy körülbelül ötvenperces Iszlám Állam által készített propagandavideóról. A tanúk és szakértők elemzése szerint a felvételen a vádlott szerepel, ahogy észak-szír akcentussal beszél, és "harci lázban ég".

Felismerték a lefejezős videón

A tárgyaláson ezután felolvasták a tanúk vallomásait. Egyiküket Brüsszelben hallgatták meg, aki 2018 júliusában maga jelentkezett a rendőrségen, hogy feljelentést tegyek Hasszán F. ellen, mert egy görögországi barátjától úgy hallotta, a vádlott is ott van Belgiumban. Azt állította, hogy a vádlott az Iszlám Állam magasrangú tagja, és Antwerpenben tartózkodik épp. Maga a tanú évekkel korábban a szíriai Homszban élt, ugyanabban a faluban, ahol a vádlott. A tanú szerint Hasszán F.-ről az járta szíriai otthonukban, hogy egy "csirkefogó", idejét az utcán töltötte, nem csinált semmit.

Megadta a rendőrségnek a vádlott szüleinek nevét, hogy anyja a szülésbe halt bele, felsorolta a vádlott lányainak nevét, a vádlott telefonszámát és Facebook-profilját is. Ez utóbbi azért lehet fontos, mert az első tárgyaláson Hasszán F. értetlenkedve azt állította, fogalma sincs, mi az a Facebook, és nem tudja használni a számítógépet. A pénteki tárgyaláson a bíró megmutatta neki azt a profilt, aminek adatlapjára valaki feltöltötte a vádlott kislányának a fotóját. Ekkor a férfi végül azt mondta, lehet, hogy mióta börtönban van Magyarországon, valaki csinált neki egy profilt, hogy tudjon kommunikálni a családtagjaival.

Ez a görögországi barát a tanú szerint személyesen ott volt Szíriában, amikor a lefejezés történt. Akit pedig lefejeztek, az a tanú unokatestvére. Azért végezték ki, mert a tanú testvérét megkörnyékezte a terrorszevezet, de az nem akart hozzájuk csatlakozni, így aztán családja nagy részét megölték.

A felvételen a tanú egyértelműen felismerte a vádlottat, mert gyerekkora óta ismeri őt.

A tanú állítja, Hasszán F. már akkor csatlakozott az Iszlám Államhoz, amikor az megalakult, öccsét, Mohamedet is beszervezte, de ő egy idő után kilépett, valamint húgát is egy harcoshoz adta feleségül.

A vádlott védője azt kérte, hogy a bíróság zárja ki azokat a tanúkat az ügyben, akik csak hallottak a cselekményekről, de nem voltak személyesen jelen a lefejezésnél. Így aztán ezt a tanút is, mert a védő szerint a tanú az első vallomásában még azt mondta, a kivégzések 2016-ban voltak, a másik vallomásában már 2015-öt állított, valamint csak arról beszélt, amit mástól hallott.

A bíró ezután egy másik tanú vallomását is felolvasta, akit Máltán hallgattak ki. Ebben azt állítja, a vádlottat a falujából ismeri. Szerinte a vádlott rögtön csatlakozott az Iszlám Államhoz, amikor az megérkezett a településükre 2014 környékén.

Állítja, Hasszán F. fontos ember volt a terrorszervezetben,

és késsel és pisztollyal ölt embereket, köztük az ő rokonait is. Ez a tanú is felismerte Hasszán F.-et a lefejezős videón. Vallomása pedig így végződik:

Azt kérem a magyar bíróságtól vagy kormánytól, vegyék el tőle, amit ő vett el tőlem. Megölte a fivéremet és az unokabátyámat.

A védő szerint furcsa, hogy a második tanú már 2015 környékén látta a testvére kivégzésről készült felvételt, és már akkor felismerte a vádlottat, de akkor nem szólt semmit. "Miért 2019-ben világosodik meg, hogy kivégezték a családját?" - tette fel a kérdést. Az ügyész erre úgy reagált, a védő olyan embertől várja, hogy feljelentést tegyen, akinek családtagjai még mindig Szíriában élnek.

Egy harmadik tanú maga is ott volt a kivégzésnél, vallomásában azt állította, a vádlott is ott volt.

A második áldozat ezután a tanú nagybátyja volt. Szerinte Hasszán F. volt a felelős az emberek lefejezéséért, az Iszlám Állam tagjaként gyilkolt. Bekopogott az emberek otthonába, és arról próbálta meggyőzni a fiúkat, csatlakozzanak a terrorszervezethez, ezt pedig a saját szemével látta.

Körülbelül háromszáz fiút delegált így a vádlott az Iszlám Államba, állítja a tanú.

A következő tanú 2016-ban hagyta el Szíriát, ugyanabból a faluból származik.

Mindenki tudta a faluban, hogy ő tagja az Iszlám Államnak.

- mondta. Látta őt, hogy a terrorszervezet tagjai között van, ahogy azt is, ahogy bűncselekményeket követ el. Látta, ahogy a falu főterén meggyilkolnak egy embert 2015 nyarán. Ez ugyanaz a lefejezés, amiről a felvétel készült. Ez a tanú is azt állította, Hasszán F. is ott volt. A faluban azt is tudták, ha bejön a terrorszervezet a faluba, akkor bűncselekményt fognak elkövetni.

A nyomozás során a vádlott nevelőanyját is meghallgatták. Vallomásában azt mondta, Hasszán F. az Iszlám Állam tagja volt, de nem tudja, milyen pozícióban, és miket csinált. Azt tudja, abban az időszakban a vádlott nagyon félt, ezért is hagyta ott végül a terrorszervezetet. A nő nem ismerte fel a vádlottat a lefejezős videón.

A vádlott a tanúvallomásokra reagálva azt mondta, gyerekkorában megsérült a lába, így aztán nem tudna sokat menni, nem tudna olyan életet élni, amit az Iszlám Állam tagjaként kéne. Azt is mondja, nem tudja, miért mondanak ilyeneket a tanúk, nem ismeri őket, ő 2014-ben már Törökországban volt. Azt viszont a korábbi tárgyaláson elmondta, hogy ott hivatalosan sosem regisztrálták, mert úgy csempészték át a határon, így nem tudja papírokkal bizonyítani, hogy valóban ott volt.

Én nem tudok írni, olvasni, nem vagyok tanult ember ezekben a dolgokban. Én egyáltalán semmilyen szervezetben nem voltam, nem követtem el semmit. Öt gyerekem van. Én azért vagyok, hogy őket fenntartsam, és segítsem őket a megélhetésben. Soha nem volt a kezemben fegyver, nem tudom, hogy kell használni.

A védő több bizonyítékot vitat

A védő a tárgyalás alatt többször próbált észrevételeket tenni, a bíró viszont minden alkalommal vehemensen félbeszakította. Szerinte ugyanis a védő nem észrevételeket tesz, hanem a bizonyítékokat értékeli, amiket viszont a per végi perbeszédekben tehet majd meg.

A védő szerint visszafordíthatatlan hiba, hogy az utolsó két tanút úgy hallgatták ki, hogy előbb levetítették nekik a lefejezős videót, és az alapján kérdeztek, nem pedig azt kérték tőlük, maguktól mondják el, mit tudnak. Így pedig a védő szerint lehet, hogy csak azokat mondták vissza a nyomozóknak, amit láttak a felvételen. Ezzel pedig az eljárás szerinte szakszerűtlen volt ezzel.

Korábban azt is kérte, zárja ki a bizonyítékok közül az ott készült videófelvételt is, mert nem lehet megállapítani, hogy valóban a vádlott szerepel rajta: a felvételen szereplő férfi fogazata és szemöldöke is más, mint a vádlotté, állítja a védő. Kérte azt is, a bíróság zárja ki a polligráfus vizsgálat eredményét is, mert a védő nem volt jelen a vizsgálat alatt.

A védő szerint a tanúkat is újra ki kell hallgatni, mert a kérdéseket nem alaposan tették fel nekik. Például meg kéne kérdezni tőlük, a kivégzés pontosan mikor, melyik nap és hol volt, mert ezekre a kérdésekre nem tudtak specifikusan válaszolni. A védő szerint azt is meg kell kérdezni tőlük, a vádlottnak milyen iskolai végzettsége van. Szerinte ez azért fontos, mert állítja,

HASSZÁN F. ANALFABÉTA, ÍGY PEDIG NEM TUDOTT HALÁLLISTÁT ÖSSZEÁLLÍTANI.

A pénteki tárgyaláson azt kérte a bíróságtól, szerezzenek be Hasszán F.-ről 2015-ös fotókat, szerezzék be a törökországi papírjait, és esetleges orvosi papírjait is arról, hogy vesebántalmaira kezelték őt Törökországban. A bíró ezután hozzátette, ők is szükségesnek látják néhány tanú újbóli, személyes meghallgatását. A bíróság az Interpollal is felvette a kapcsolatot, hogy információt szerezzenek arról, a vádlott családjával kapott-e menekültstátuszt Törökországban, valamint az orvosi papírjait is kutassák fel.

Európa-szerte utazgatott

Hasszán F. tagadja, hogy az Iszlám Állam tagja lenne, állítja, épp előlük menekültek el Szíriából 2014-ben. Csempészek segítségével jutott családjával előbb Törökországba, majd Görögországba, ahol menekültstátusszal rendelkezik. Bár az első tárgyaláson a vádlott értetlenkedve állította, hogy nem tudja, mi az a Facebook, e-mail, vagy Brüsszel, az ügyész szerint

2016 óta 16 alkalommal járt Európában, például Máltán, Milánóban vagy Belgiumban.

Utóbbiról végül a vádlott azt mondta, a Charleroi reptérre érkezett, ahol egy taxiba szállt, három napot tartózkodott egy barátjánál, de csak látogatóban. Mivel analfabéta, így az eligazodást szerinte úgy oldja meg a repülőtereken, hogy a papírjait felmutatja a rendőröknek, akik elmutogatják neki az utat.

A bíróság az apát is meghallgatta az első, szerdai tárgyaláson. Ezen végig azt állította, a fia nem tagja az Iszlám Államnak, csak a terrorszervezet akarta betoborozni. A tárgyaláson visszahallgatták az első, hanggal és videóval rögzített vallomását. Ebben viszont a tolmács szerint világosan kimondta, hogy fia az Iszlám Állam tagja. Ezután az apa már azt mondta a magyar bíráknak, azt próbálta elmagyarázni, hogy a fia nem saját szándékából, hanem kényszerítésre csatlakozott.

