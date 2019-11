Jótékonykodni fog a tiszteletdíjából a polgármester fia, akit bizottsági tagnak választottak

Különböző ifjúsági és szociális szervezeteknek fogja felajánlani a tiszteletdíját, egyúttal be is lép a DK-ba, jelentette be a Facebookon Mihály Gergő, Németh Angéla fia.

Mihály Gergőről a Magyar Narancs írta meg, hogy külsős tag lett a XV. kerületi önkormányzat népjóléti bizottságában. A november 6-ai döntés nagy felháborodást keltett, hiszen ebben a kerületben polgármester Németh Angéla, Mihály anyja.

A XV. kerületi polgármester, Németh Angéla a döntés után a Facebookoon azt írta: fiát nem azért választották bizottsági taggá, mert a fia, hanem azért, mert az "eddigi kerületi munkája alapján más is alkalmasnak tartotta és tartja erre a feladatra". A DK elnöke, Gyurcsány Ferenc is a közösségi médiában reagált az ügyre, ő úgy fogalmazott: "a polgármester asszony fia kitűnő és alkalmas ember".

Mihály Gergő a Facebook-posztjában azt vállalja, hogy a 133 ezer forintos havi tiszteletdíját minden hónapban más-más szociális vagy ifjúsági szervezetnek ajánlja fel. A Demokratikus Koalícióba való belépését pedig azzal indokolja, hogy várospolitikusként is bizonyítani akar.