Újratervezik a Normafára szánt parkolót

A Natura 2000 minősítés sem elég ok a fák védelméhez a hatóság szerint. Pokorni Zoltán most engedményt ajánlott: 20 hellyel kisebb lenne a parkoló.

Újratervezi a XII. kerületi önkormányzat a nagy tiltakozást kiváltó, Normafára tervezett parkolót. Az aHang pénteki közleménye szerint Pokorni Zoltán polgármester fogadta őket, és közölte: minden 20 cm átmérőnél nagyobb fát meghagynak, nem vágják ki őket, a 10-20 centiméter átmérőjűeknél pedig igyekeznek minél többet megtartani.

Fotó: Kovács Attila Kirándulók a Normafánál

Így a tervezettnél kevesebb parkolóhely lesz és - ahogy a polgármester fogalmazott - nem egy szabályos, hanem egy "amőbaszerű" parkoló lesz árnyékot adó fákkal.

Az aHang közleménye szerint a lényeg tehát, hogy

nem fog nőni a parkolóhelyek száma fakivágások árán.

A polgármesterre hivatkozva és a mi korábbi cikkünkben foglaltakkal megegyezően azt írták, hogy ez nem egy új gigaparkoló lesz, hanem a jelenleg is meglevő parkolók összevonása, áthelyezése.

Az eredeti átalakítási tervben is szerepelt, hogy a jelenleg erdő besorolású területen levő buszvégállomást és parkolót fölszámolják, parkosítják és az erdei út bejáratánál lévő sorompót 400 méterrel lejjebb hozzák, így a Normafa kapujához érkező autók nem tudnak behajtani védett területre, egy kerülőúton tudják csak megközelíteni a parkolót.

A polgármester szerint így a parkoló autókat gyakorlatilag beterelik egy elkülönített karámba és a vadparkolás is megszűnik, nem tudnak majd az autósok erdei utakon parkolni. A gerincről elhúzzák az Eötvös út felső szakaszát, amely így hamarabb, a volt Hotel Olimpia területe alatt már lekanyarodik a Konkoly-Thege út felé. Innen lenne megközelíthető az új parkoló, amely a Síház felé zsákutcává váló Konkoly-Thege úton lenne.

A cél pedig továbbra is a fogaskerekű fejlesztése, ami azonban legalább 5 évet vehet igénybe, ha a szükséges anyagi erőforrások biztosítottak - ehhez kell a főváros és a kormány támogatása is. Ha ez elkészül, akkor pedig érdemes akár a parkoló megszüntetése körüli vitát is kinyitni, fogalmazott a polgármester.

Ez egy óriási előrelépés az eddigiekhez képest. Nem jutunk el idáig, ha nem támogatják egyre többen az egészséges fák kivágása elleni küzdelmet, ezt az arctalan, de egyre növekvő mozgalmat.

- írta az aHang.