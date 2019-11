A fakivágások ellen tüntetnek a Normafánál

A Natura 2000 minősítés sem elég ok a fák védelméhez a hatóság szerint. Pokorni Zoltán most engedményt ajánlott: 20 hellyel kisebb lenne a parkoló.

Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester tegnap azt ígérte, hogy az önkormányzat átdolgozza a nagy felháborodást kiváltó normafai parkolóépítési tervet, de a szervezők nem fújták le a mára meghirdetett tüntetést. A demonstrációt Karácsony Gergely pártja, a Párbeszéd szervezte, de más ellenzéki pártok, a Momentum, a DK, az MSZP és az LMP politikusai is részt vesznek rajta.

Korábban ez történt az ügyben:

Múlt héten derült ki, hogy a hegyvidéki önkormányzat olyan helyre építene 193 férőhelyes parkolót a főváros legnépszerűbb kirándulóhelyén, ahol ezért 220 fát kellene kivágni . A Konkoly-Thege út felső szakasza melletti területsáv jogilag ugyan közlekedési övezetnek számít, de az Európai Unió Natura 2000 hálózatának része, vagyis természetvédelem alatt áll. Az önkormányzat ennek ellenére november 5-én megkapta a fakivágási engedélyt a Pest Megyei Kormányhivataltól, a hatóság ugyanis elfogadta azt az érvet, hogy a létesítmény a Normafa rehabilitációját szolgálja.

. A Konkoly-Thege út felső szakasza melletti területsáv jogilag ugyan közlekedési övezetnek számít, de az Európai Unió Natura 2000 hálózatának része, vagyis természetvédelem alatt áll. Az önkormányzat ennek ellenére november 5-én megkapta a fakivágási engedélyt a Pest Megyei Kormányhivataltól, a hatóság ugyanis elfogadta azt az érvet, hogy a létesítmény a Normafa rehabilitációját szolgálja. A nagyarányú fakivágás hírére tiltakozó mozgalom szerveződött, a Szabad aHang oldalon petíciót indítottak a fák védelmében. A felhíváshoz egy hét alatt 18 ezren csatlakoztak . A petíciói kezdeményezői azt mondják, parkolóépítés helyett a tömegközlekedés további fejlesztésére és környezetbaráttá tételére lenne szükség, hogy az "látogatók ne autóval akarjanak odajutni."

A hegyvidéki önkormányzat érvelése szerint viszont a parkolóra szükség van , mert ez valójában csökkenti a védett terület gépjárműterhelését. Az új nagyparkoló kialakítása és egy közút áthelyezése után ugyanis a hegygerincen, a tájvédelmi körzet határain belüli aszfaltozott parkolót és a buszfordulót megszüntetik, helyét visszaalakítják zöldterületté. Azt ígérik, hogy az erdő- és járdaszéli vadparkolás ellen is határozottan fel fognak lépni, ha az új, zárt parkoló elkészül.

, mert Az új parkoló építését nem támogatja Karácsony Gergely főpolgármester sem, aki egyeztetést kezdeményezett Pokornival. Abban mindketten egyetértenek, hogy a tömegközlekedést fejleszteni kellene, többek között a fogaskerekű meghosszabbításával.

Pokorni tegnap találkozott a petíció elindítóival, és azt mondta nekik, az önkormányzat kész újratervezni a parkolót, ami így húsz férőhellyel kisebb lenne. Megmaradhatna minden 20 cm átmérőnél nagyobb fa, a 10-20 centiméter átmérőjűek közül pedig igyekeznek minél többet megtartani. A polgármester szerint így egy szabálytalan formájú, "amőbaszerű" parkoló létesülne, árnyat adó fákkal. Ugyanakkor egy interjúban azt is mondta, bár ez vállalható kompromisszum, "tart tőle, hogy teljesen elhagyni" a nagyparkoló megépítését nem lehet, bár azt nem tartja kizártnak, hogy a fogas meghosszabbítása után a vitát "újra ki lehet nyitni".

A Normafa évek óta zajló rehabilitációja és fejlesztése korábban is kiváltott vitákat, 2015-ben helyi népszavazást is tartottak az ügyben, ahol a szavazók többsége támogatta az előzőekhez képest megszelídített átalakítási terveket. A zöldterületek rendbetételével, a műemlék épületek (pl. a Lóvasút végállomás vagy a Fácános) felújításával mindenki egyetért, és a KFKI-lakótelepen élők kérése is teljesült: park létesül a lebontott, sokáig üresen álló Hotel Olimpia helyén.

Ezzel szemben sokan aggódnak amiatt, hogy hóágyúzott sí-, sífutó- és szánkópályákat akarnak építeni a Normafa legszebb lejtőire és rétjeire, féltik az Anna-rétet attól, hogy ott egy új szakrális építményt akarnak elhelyezni és a Normafa kapujának elkeresztelt, jelenleg építés alatt álló fogadóépület léptéke is sokak számára megdöbbentő. A Normafa átalakítása nem először jár fakivágásokkal: mind a fogadóépület, mint az Eötvös út új szakasza kedvéért jelentős területeket vágtak tarra az elmúlt évben, igaz, ezek a védett övezeten kívül találhatók. Az új úttal és a parkolók átszervezésével kapcsolatos tervezett vagy már megépült létesítmények így helyezkednek el:

A Normafa középső részét átszabó beruházások helyszínrajza

És nemcsak az önkormányzatnak vannak nagyszabású tervei: júniusban derült ki, hogy a Konkoly-Thege út egyik magántulajdonú telkén 12 emeletes luxustársasházat akarnak felhúzni, az egykori csillebérci úttörőtábor helyén pedig a kormány szeretne öttusaközpontot létrehozni. Az Eötvös út új, széles szakasza ezeknek a fejlesztés előtt álló területeknek az autós megközelítését is jelentősen javítja, bár nem ebből a célból épült.