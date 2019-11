Áder János fizetése tíz éve nem emelkedett, ezért emelik most majd' 3 millióra

Halász János fideszes szóvivő szombaton azt mondta, a Fidesz támogatja Áder János köztársasági elnök illetményének emelésére vonatkozó javaslatot, mert az államfő a legfőbb közjogi méltóság, ezért helyes, ha más közjogi méltóság - az Országgyűlés elnökének - illetményéhez kapcsolják a fizetését. Áder 1,5 milliós fizetését várhatóan megduplázzák.

Az államfő fizetése tíz éve nem emelkedett, mondta. Azt is mondta, hogy több olyan országgyűlési képviselő is van, akinek magasabb a fizetése, mint a köztársasági elnöké.

A szóvivő az egyelőre még csak tervekben szereplő atlétikai stadionnal kapcsolatban azt mondta, hogy azért Mészáros Lőrinchez köthető cégek nyerték el az atlétikai sportcentrummal kapcsolatos területrendezési munkákat, mert Budapest jelentkezett egy esemény megrendezésére, így vannak folyamatok, amelyek már elindultak. Hozzátette: éppen azért sürgetik Karácsonyt Gergely főpolgármestert és az új városvezetést, hogy minél előbb mondjon véleményt, lesz-e atlétikai világbajnokság és kell-e a stadion.

Halász János kérdésre válaszolva nem értett egyet azzal az értékeléssel, hogy az önkormányzatokról szóló törvényjavaslattal a kormány az ellenzéki vezetésű településeket akarja büntetni. Azt mondta, a javaslatot már az önkormányzati választás előtt kidolgozták. Példaként hozta az építési hatósági ügyeket, amelyekkel kapcsolatban először 2015-ben léptek, most pedig a tapasztalatok alapján várható változtatás.

A javaslat közösségi közlekedésre vonatkozó részéről szólva jelezte: a kormány egyáltalán nem kíván változtatni a forrásmegosztás jelenlegi szabályain, de ha az önkormányzatok ezt kezdeményezik, akkor erről lehet gondolkodni.

Az önkormányzati törvény ma is az egyik legfontosabb ügyként rögzíti a közösségi közlekedés működtetését, most mindössze annyi változik, hogy ezt a feladatot az első helyen említik majd, ahogyan azt Karácsony Gergely is megtette a kampányában - mondta Halász János.

A sajtótájékoztató apropója egyébként az volt, hogy a Momentumról elmondhassa a Fidesz-frakció szóvivője, hogy az az új SZDSZ.