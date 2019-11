Ipari kikötő megépítése ellen demonstráltak a Balatonnál

Október legvégén írtuk meg, hogy a Balatontipp.hu cikke alapján, hogy a Balaton működését jelentősen meghatározó gigaberuházás, egy ipari kikötő építésének előkészületei kezdődtek el Balatongyörök és Vonyarcvashegy határában, a Szent Mihály-kápolnától 400 méterre. Ezt egy ábrával szemléltette a portál:

Forrás: Balatontipp

Most Vonyarcvashegynél ez ellen a beruházás ellen tartottak demonstrációt. A fotók mellé azt írták:

Nagyon sokan voltunk ma az ipari kikötő megépítése elleni demonstráción Vonyarcvashegyen a Szent Mihály kápolnánál, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a most még szinte érintetlen természetre...

Fotó: Dudás Dorottya / Facebook

"A tervről először Pécseli Péter, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének vezetője beszélt nagyobb nyilvánosság előtt: azt mondta, az ipari kikötőt a Balatongyörök és Vonyarcvashegy között most is üzemelő 110 ezer köbméter befogadóképességű zagytér mellett szeretnék kialakítani" - írta a lap. "Az iszap partra transzportálása mellett lehetőség nyílik nagy tömegű kő berakásra, és egy komoly téli kikötő kialakítására, ahol a Bahart flottáját és az egyéb ipari jellegű flottát is be lehetne fogadni. Egy olyan központi fekvésű ipari létesítmény alakulna ki, amire égetően nagy szükség van a Balatonon" – idézi Pécselit a portál.

Vetőné Zeke Erzsébet, a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) térségi vezetője az oldalnak azt mondta, megdöbbentő, hogy egy ilyen tervet akarnak megvalósítani mindenféle egyeztetés nélkül.

Borzasztó, hogy a Balaton egyik legszebb területén, a Szent Mihály-kápolna alatt ipari kikötőt terveznek. Úgy tűnik, hogy a pálköveiek jól lobbiztak, hisz korábban oda lett volna tervezve egy ilyen kikötő. Nekünk is el kell kezdenünk a lobbizást, hogy ez ne történhessen meg

– mondta, míg Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt vezetője úgy fogalmazott: