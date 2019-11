Vitézy Dávid már három napja megmondta, hogy igaza lesz

Támogass te is!

Azt mi is megírtuk, hogy a pénteki meccs után viszonylag gyorsan haza lehetett jutni, de Vitézy Dávid, a BKK volt vezérigazgatója most egy hosszabb Facebook-posztban veregeti meg saját vállát.

No, akkor most már tudjuk is: kiválóan működött a Puskás Aréna parkolók nélkül.