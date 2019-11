Anti Viktor vezeti a bűnözők toplistáját

Két évvel ezelőtt, egy szép tavaszi napon az akkor mindössze 26 éves Cseh Marcell belépett egy Retek utcai ékszerboltba, egy fegyverrel megütötte az eladót és kirabolta az üzletet. Pénzkazettát és ékszereket vitt el. Nem sokkal korábban az orosz barátnőjével egy közeli panzióban szálltak meg, ahonnan fizetés nélkül távoztak, azt a látszatot keltve, mintha a lány terhes lenne és villámgyorsan kórházba kellene mennie. Cseh Marcellt azóta sem találják a nyomozók. Ő az egyike azoknak a bűnözőknek, akik rajta vannak azon az ötven embert felsorakoztató toplistán, amit még tavaly januárban tett közzé a rendőrség, hátha annak segítségével sikerül kézre keríteni őket.

Az akkor közzétett listán minden bizonnyal a legsúlyosabb figura a szabadkai születésű D. Csaba volt, akit gyilkosság miatt köröztek. Nem alkalmi gyilkosról van szó, hanem profiról, aki a gyanú szerint nem csak kapcsolatban állt balkáni maffiacsoportokkal, hanem bérgyilkosságokat is vállalt. A magyar rendőrség is egy gyilkosság miatt körözte, D. ugyanis 2018. szeptember 20-án egy kétes hírnevű vállalkozóval, V. Lászlóval végzett a Pólus Center mögötti parkolóban. Azzal a szöveggel csalta áldozatát a Szilas-patakhoz, hogy 11 kiló kokaint ad el neki. Kicsivel korábban Amszterdamban is gyilkolt, egy horvát állampolgárt lőtt fejbe, feltehetően megbízásból. Belgrádban pedig hidegvérrel lelőtte az utcán egy maffiózó sógorát. De korábban is ült már bérgyilkosságért. D. vezette tehát a toplistát, de őt azóta sikerült kézre keríteni, a Pólus Center mögött elkövetett gyilkosságot be is ismerte.

D. Csabán kívül egy másik különösen veszélyesnek címkézett fegyveres rablót, B. Csabát is elfogták a zsaruk, noha év elején még ő is a listán volt. De több veszélyes bűnöző még mindig szabadlábon. Cseh Marcellen kívül a rablás miatt elítélt, de a börtön elől megszökő 39 éves Németh Péter, valamint bűntársa, a 43 éves Német Zsolt.

Az 50-es toplistán szereplők közül a legtöbb embert csalás miatt keresik, de szép számmal vannak azok, akik kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket vagy rablásokat követtek el.

Még mindig a toplistán szerepel a 42 éves Farkas Róbert. Az alvilágban Varju gúnynéven ismert férfit 2002 óta körözik rablások miatt, de már akkor felmerült a gyanúja annak, hogy nincs életben.

Még mindig nem találta meg a rendőrség azt a nagystílű szélhámosnőt, akit 2012 óta keres. A 41 éves nőnek jogerős büntetése is van, de nem jelent meg a börtönben, hogy megkezdje büntetése letöltését, lassan nyolc éve szökésben van. Külföldön, talán Thaiföldön lehet, legalábbis egyik társát onnan hazaérkezve kapták el. Dudla százmilliókat csalt ki, megesett, hogy ő és társai 4400 tonna kukoricát adtak el valakinek 250 millióért, de a kukorica soha nem érkezett meg.

Máig nem került rendőrkézre Mindak Vince és Gazdag Sándor sem, pedig már 2017 óta körözik őket, mindkettőjüket fogolyszökés miatt.

Viszonylag új szereplője a listának Anti Viktor. A 37 éves ukrán-magyar kettős állampolgárt azért keresik, mert két magyar férfit bízott meg, hogy október 20-ára virradóan egy fenyegető felirattal ellátott koszorút helyezzenek el egy határrendész házánál. Anti egy korábbi rendőri intézkedés miatt haragudhatott a határrendészre. Azokat, akik a koszorút elhelyezték a háznál, sikerült megtalálni, de ebben közrejátszott az is, hogy a nyomozást a Nemzeti Védelmi Szolgálat is segítette. Anti Viktort azonban még keresik.