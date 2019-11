Nem vette tárgysorozatba a Fidesz a török agressziót elítélő nyilatkozatot

Személyeskedésig fajult a vita az Országgyűlés külügyi bizottságának mai ülésén, ahol annak az állásfoglalásnak a tárgysorozatba vételét tárgyalták a képviselők, amely az Észak-Szíriában történő török katonai agresszió elítélését tartalmazta.

A dokumentum alapját az a határozat adta, amelyet néhány napja a Fidesz EP-képviselőinek támogatásával fogadott el az Európai Parlament ebben az ügyben. A magyar javaslat benyújtását Ujhelyi István szocialista EP-képviselő kezdeményezte, mondván „elég a gyermeteg fideszes pávatáncból”, itt a lehetőség, hogy a Fidesz képviselői végre egyenesen kiálljanak a török agresszióval szemben az európai értékek mellett. Az európai határozat alapján készült országgyűlési dokumentumot Tóth Bertalan szocialista elnök-frakcióvezető nyújtotta be hivatalosan az MSZP részéről, de idővel az összes ellenzéki parlamenti párt csatlakozott hozzá.

A javaslat tárgysorozatba vételéről a kormánypárti többségű külügyi bizottság döntött a mai ülésén. A napirend kapcsán az ülésen jelenlévő Ujhelyi István és a Fidesz politikusai heves, helyenként személyeskedésig fajuló vitába bocsátkoztak. Ennek eredményeként Németh Zsolt fideszes bizottsági elnök kénytelen volt elismerni, hogy pártja egyetért az EP-ben is elfogadott és most a magyar Országgyűlésnek is benyújtott dokumentum tartalmával, annak megerősítő elfogadását azonban feleslegesnek tartják, ezért tartózkodtak annak tárgysorozatba vételénél.

„A Fidesz ezzel egyszerre csinált hülyét saját EP-képviselőiből, akik Strasbourgban még megszavazták ugyanezt a dokumentumot és csinált hülyét saját magából is, amikor nem volt elég bátor kiállni az európai értékek mellett és sunyi tartózkodásukkal megint csak behódoltak a török államhatalomnak” – fogalmazott Ujhelyi István az ülést követően. Az MSZP EP-képviselője hozzátette: a Fidesz számára ezek szerint nem Magyarország, nem az európai érdekek és az emberi jogok, hanem kizárólag Orbán Viktor és a sötét családi üzelmei számítanak.