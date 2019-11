Szabó Tímea az országgyűlési törvény szigorításáról: Akár a Duna szélére is állíthatnának minket

Napirend előtti felszólalásokkal kezdődött a mai parlamenti munka, ahol Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa arról a törvénymódosításról beszélt, ami keményen szigorítaná az országgyűlési munkát, kiterjeszti a büntetések mértékét a renitens képviselőkkel kapcsolatban, illetve durván korlátozza is a képviselők ellenőrzési jogát.

Szabó Tímea szerint ezzel talán még jól is jártak, hiszen Kövér korábbi módosítói nyomán simán megtehették volna, hogy rögtön munkatáborba küldik őket, vagy a Parlament alatt építenek valami várbörtönt, és oda bezárják a renitens képviselőket. Majd elmondta, a parlamenti bizottságában, amikor megvitatták ezt a törvényt, Hende Csaba indoklásképpen a Bibliából idézett: „Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.”

A párbeszédes politikus szerint akár vissza is vonhatnák az eredeti törvényjavaslatot, és benyújthatnák helyette simán csak azt, „ne szórakozzunk már ilyen látszatmódosításokkal” – fokozta a képviselő, majd felvetette:

„Akár a Duna szélére is állíthatnak minket, és akkor sokkal gyorsabban intézzük ezt az egész dolgot.”

A képviselő szerint a fideszesek az ellenőrzési jogokat korlátozó résszel például azt akarják, hogy a képviselők ne ellenőrizhessék a 90 milliárdot elnyelő közmédiát.

„Összekeverik az illemtanórát az alapjogokkal”

– mondta Szabó, aki felvetette, hogy sehol az unióban nincs ilyen szigorú szabályozás. Szerinte „a hazug kormánynak” csak az a baja, hogy az ellenzéki képviselők kimondják, hogy a kormányt nem érdekli más, csak a „lopás, lopás, lopás”. Miközben az új szabályozást azzal indokolják, hogy az ellenzék sérti a ház méltóságát, ezzel szemben viszont szerinte a kormány sérti azzal, hogy rokkant emberektől veszik el a trafikokat, hogy haveroknak adhassák, hogy „Orbán Viktor tolvaj családja és barátai” elvették a földeket, hogy hajléktalanokat börtönöznek be.

A képviselő felszólalására a kormány részéről Orbán Balázs államtitkár válaszolt. Szerinte ha megegyeznek a parlamenti képviselők abban, hogy mi végre vannak ott egyáltalán, akkor egy platformra is kerülhetnének. Márpedig szerinte a parlament a nemzet legfontosabb fóruma, ahová a választópolgárok azért küldik a képviselőket, hogy a fontos kérdésekben döntsenek, és vitákat folytassanak le.

Ehhez pedig az kell, hogy a Ház normálisan működjön, lehessen döntéseket hozni. Az Országgyűlésnek joga van döntéseket hozni, de – tette hozzá Orbán – Szabónak nincs joga ezt megakadályozni.

Márpedig az ellenzék akciója többször is nem véleménynyilvánítás volt, hanem rendbontás, a normális működés ellehetetlenítése, „síppal, dobbal, nádi hegedűvel, a miniszterelnököt megtámadva obstruálni akarták a parlament működését” - fogalmazott az államtitkár.

Orbán szerint ha az ellenzéki képviselők sikoltoznak, üvöltöznek, szirénáznak, a miniszterelnököt megtámadják, akkor ezt a helyet nem veszik komolyan.

„Ha hülyét csinálunk magunkból, akkor hogy lehet elvárni, hogy mások komolyan vegyenek minket?”

– tette fel a kérdést Orbán Balázs.

Az MSZP elnöke, Tóth Bertalan is beszélt napirend előttijében ezekről a szigorításokról, neki Dömötör Csaba az erre a részre vonatkozó válaszában azt mondta, a házszabály módosítására azért van szükség, mert sem ocsmány, sem trágár beszédnek nincs helye, mint ahogy rendbontásnak sem, ám az eddigi szankciók nem gátolták meg az ellenzéki képviselőket a rendbontásban. Hozzátette, hogy sok helyen még ennél is szigorúbb szabályok vannak, van ahol képviselői jogokat is fel lehet függeszteni.

Tóth Bertalan egyébként felszólalásában beszélt Kövér László gondolatairól, illetve ugyanezekről a kérdésekről a kormánytól kapott válaszairól is, hogy azokból kiderül, a kormány nem igazán osztja Kövér gondolatait. Kövér László október végén volt vendége a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, ahol az előadás fő témája a Fidesz 31 évvel ezelőtti megalakulása volt ugyan, de a fideszes házelnök a választásról, ellenzékről és a jogállamról is kifejtette véleményét.

A „fékek és egyensúlyok rendszere hülyeség”, a szuverenitás elleni összeesküvés zajlik a világban, az okostelefon egy tömegpusztító fegyver, tudtuk meg tőle többek között. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke kiválasztott hat állítást, amit aztán írásbeli kérdésként küldött el a kormány minisztereinek, hogy megtudja, mennyire osztják ezeket a gondolatokat, ezekről ebben a cikkünkben számoltunk be. 18-i, hétfői ülésen Dömötör Csaba válaszában arra utalt, hogy a kormány megadta a válaszait, de úgy tűnik, azokat Tóth Bertalan nem értette meg.