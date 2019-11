Feloszlatják a Fidesz siófoki alapszervezetét

"A Siófoki Fidesz Csoport elnöksége 2019. november 8-án hozott döntése értelmében – az elnökség döntését és indoklását elfogadva -, kezdeményeztem az Országos Választmány elnökénél a Siófoki Alapszervezet feloszlatását" - erősítette meg kérésünkre az Index.hu információját Witzmann Mihály fideszes országgyűlési képviselő, választókerületi elnök.

Witzmann a döntést úgy indokolta, hogy "a rendszerváltás után megalakult siófoki Fidesz csoport, létszámát tekintve jelentősen megnövekedett az elmúlt évtizedekben, ám a tagság jelentős része jelenleg is inaktív, emiatt a politikai munka hatékonysága elmarad az elvárható színvonaltól, az Alapszabály szerinti működés (pl. határozatképesség, aktuálpolitikai feladatok, stb.) pedig sok esetben csak nehezen kivitelezhető."

A képviselő szerint az a gyakorlat is bevett szokássá vált az elmúlt években, hogy a csoportüléseken született döntések, tervek, stratégiák, kitűzött célok és feladatok az alapszervezeten kívülre is rendszeresen eljutottak.

"Arra is volt példa, hogy a tagság még ülésezett, de az ott elhangzottak már a közösségi média felületein voltak olvashatók. A tagságon belül az is köztudott, hogy vannak a siófoki Fidesz csoportban olyan tagok is, akik az utóbbi kampányokban (2014, 2018, 2019) a Fidesz-KDNP jelöltjeivel szemben, nyíltan támogatták politikai ellenfeleinket.'

Az elnökség ezeket a tényeket és az önkormányzati választás eredményét értékelve döntött a feloszlatásról. 'Megújulásra, építkezésre van szükség, hogy tiszta lappal kezdjünk egy új korszakot Siófokon" - írta Witzmann.

A csoport feloszlatása után egy "megfiatalított" új csoportot szeretnének alakítani.