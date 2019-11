Az M3-as bevezető közepén fordult meg egy autó az éjjel

Egészen bizarr manővert hajtott végre egy autós az M3-as bevezetőjén, nem sokkal a a Szerencs utcai Véda kapu után egy autós múlt éjszaka, aki egy felvétel tanúsága szerint megfordult, majd elkezdett a forgalommal szemben haladni a háromsávos úton – írja a bpiautosok.hu.

A videóhoz mellékelt leírás alapján a felvételt készítő sofőr eleinte nem is értette, miért lassítanak előtte az autók, ezután látta csak meg az Y megfordulást végrehajtó kocsit. Az nem egyértelmű, hogy a párszáz méterrel arrébb lévő Véda kapu látta-e a manővert, vagy esetleg később a rossz irányba haladó autót.

Ha igen, kétségtelenül bírságra számíthat majd az autós, a szupertraffipax ugyanis egyebek mellett a kötelező haladási irányt figyelmen kívül hagyókat is szűri. A rendőrség a nyár óta a biztonsági öv használatát is figyeli vele, de csak az illetékes rendőrkapitányság által lefolytatott eljárás után szabnak ki bírságot is emiatt.