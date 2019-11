A német Zöldek is amellett vannak, hogy Orbánt kikerülve kapjanak a magyar városok EU-s pénzt

Katrin Göring-Eckardt, a német Zöldek frakcióvezetője szerint az Orbán-kormány rendszere tudatosan szembement az európai értékekkel, a jogállamisággal, és meg kell találni a módját, hogy az EU erre reagáljon. A szembemenetel megmutatkozott a menekültek helyzetének kezelésében is az EU külső határánál, mondta. Eckardt szerint humánus bevándorlási rendszerre van szükség, betartva a genfi egyezményt, tiszteletben tartva az európai értékeket.

Ossitól össznémetig Katrin Göring-Eckardt a keletnémet Türingia kisvárosában, Friedrichrodában született. A '80-as években a Lipcsei Egyetemen tanult protestáns teológiát - rácáfolva arra a tételre, hogy a baloldali, később pedig a zöld politikai irány kizárja a vallásosságot. A gorbacsovi peresztrojka idején már aktívan politizált, már jelen volt, amikor a keletnémet Zöldek és a Szövetség '90 összeolvadt. 1993-tól a türingiai tartományi parlamentben dolgozott, 1998-tól a a szövetségi parlament képviselője. 2005 és 2013 között a Bundestag egyik alelnöke is volt, jelenleg a Zöldek parlamenti frakcióvezetője. Két gyereke van, férje Michael Göring, evangélikus lelkész.

Az egyre több tartományban második erővé előlépett, a szociáldemokraták visszaesése, a kormány vezető erejét adó kereszténydemokraták kifáradása miatt már országosan is kormányzati szerep lehetőségében gondolkodó párt politikusa úgy látja, van helye a szabályozott bevándorlásnak, mert nem csak Németországnak, "de Magyarországnak is szüksége van a külföldről érkező szakképzett munkaerőre."

Az egykori NDK-ban 1963-ban született, a rendszerváltás óta politikailag aktív Göring-Eckardt személyesen is fontosnak érezte a magyarországi folyamatokat, ezért is találkozott a magyar főpolgármesterrel, amint erre lehetősége volt. "Jó, hogy most helyzetbe kerültek azok a progresszív politikai erők, amelyek európai értékek mentén valósítanának meg klímapolitikát, lakhatási és más szociális programokat."

„Nagy esélyt látok a korrupcióellenes harc leküzdésére is” - mondta Göring-Eckardt. Több tagország kormánya "érzi, hogy nem számolhat magától értetődően az EU-s forrásokkal.” Felvetette, hogy

jó kerülő út lenne, ha az EU a nagyvárosok számára közvetlenül nyújthatna finanszírozást a megadott programokra.”

Karácsony ehhez a közös beszélgetésen hozzátette: „Nem azt mondjuk, hogy a kormány helyett az ellenzéki települések kapjanak támogatást, hanem azt, hogy a városok kapják meg a pénzt olyan projektre, amelyek az EU szerint is fontosak. Nem sajnálnám a klímavédelmi támogatást egy fideszes vezetéstől sem". (Ezt a politikus már a kampányban is felvetette, sőt, tárgyalt is róla Brüsszelben.)

Azonban a kormány prioritásai ettől most eltérnek, mondta Karácsony: légszennyezettségi ügyben kötelezettségszegési eljárás van, "de a kormány nem tesz semmit". Nekünk viszont van programunk erre, mondta. "Ha német politikus lennék, és meg kellene indokolnom, hogy a német adófizetők pénzének egy részét miért kell más tagországokban elkölteni, azt mondanám:

ne a korrupt kormányokat, hanem a becsületes magyar városokat támogassuk"

- mondta a főpolgármester. „A renitens tagállamok nemzeti kormányai fittyet hánynak az EU szankcióira. Erre igenis lehetséges válasz az, hogy a kormányok politikáját szankcionálja az EU a városok közvetlen támogatásával.” A gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elvét Göring-Eckhart általában a vidék közvetlen támogatásának fontosságával egészítette ki, mondván, a Zöldek nem csak a városokat képviselik.

Beruházási érdek vs. rabszolgatörvény

A német politikus szerint a politikai elveket nem lehet feladni gyakorlati megfontolásból. Angela Merkel helyében Sopronban – ahol a német kancellár idén azt mondta, Magyarország jól költi el az EU-s forrásokat – azt mondta volna, hogy az EU szintjén vizsgálják meg a rabszolgatörvény néven elhíresült túlóratörvényt. Ha nincs összhangban az EU elveivel, „akkor ki kell mondani, hogy nem akarunk olyan termékeket venni, amelyek a dolgozók kizsákmányolásával készülnek.”

Karácsony a maga részéről német újságírói kérdésre azt mondta: első kezdeményezéseinek egyike főpolgármesterként éppen az volt, hogy az önkormányzati cégek deklarálják, hogy nem alkalmazzák a rabszolgatörvényt. Emellett kiemelt eredménynek tartja, hogy a főváros természeti értékeit drámaian károsító, Római partra tervezett mobilgát, és a Ligetbe tervezett múzeumi negyed nem valósul meg.

Karácsony szerint Orbán egyelőre békülékenyebb hangot ütött meg, mint azt sokan gondolták. Barátságtalan lépésnek tartja ugyan, hogy a kormány újabb építési hatósági jogköröket vonna el az önkormányzatoktól és adná a kormányhivataloknak, valamint meghatározná, hogy az iparűzési adót elsődlegesen a tömegközlekedésre lehessen felhasználni, de úgy véli, érdemes megadni az esélyt, hogy normális kapcsolat alakítható ki a kormány és az önkormányzatok között. „Ez nem rajtam fog múlni. De nem vagyok naiv, sem álnaiv” - mondta Karácsony.

Zöldprogram orosz gázzal

Németország ugyan lemondott az atomenergiáról és 2030-ra a szenet is kivezetné az energiaforrásokból, egyelőre azonban a helyzet az, hogy a világ egyik legnagyobb lignittermelője és 58 milliárd köbméter földgázt importál Oroszországból. Ráadásul megépült a közvetlen kapcsolatot nyújtó Északi Áramlat, kikerülve Lengyelországot és Ukrajnát is. „Ha kormányon lettünk volna, nem így történt volna. Ukrajnát pofon vágtuk a döntéssel” - mondta német zöld politikus.

Aggasztónak tartja, hogy újabban korlátokat szabtak a megújulóenergia-forrásoknak, beleértve a nap- és szélenergiát is. „Rossz irányba tett Németország lépéseket, nem megoldás az atomerőművek működési idejének kitolása sem. Zsákutcába kerültünk, idő lesz ebből visszajönni, és elérni, hogy idővel 100 százalékban megújuló forrásokból fedezze Németország az energiaigényét.”

Az Északi Áramlat már működik, de a földgáz nem valódi alternatíva. De politikailag is „abszurd, hogy, egy autokrata vezetővel szemben növeli a gázimporttal a függőségét Németország” - Eckardt szerint „sok érdek ütközik”, de kormányra kerülve fokozatosan csökkenteni kellene a gázimportot, ezért nem támogathatók újabb orosz gázvezetékek sem az EU felé, mint az egykori Déli Áramlat vagy a most esélyesebbnek tűnő Török Áramlat terve.

Fontolva haladva

„Az Európai Egyesült Államok híve vagyok” - mondta Göring-Eckardt, hangsúlyozva, hogy több szintű döntési mechanizmusról van szó: „ami működik, azt meg kell őriznünk, van, amit az EU szintjén, van amit nemzeti, van van amit önkormányzati szinten kell eldönteni. Amire biztosan nincsen szükség, az a nacionalisták Európája.”