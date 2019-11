Kitiltják a Kossuth térről az elektromos rollereket

December 5-től tilos rollerezni a Kossuth téren – a kormány ugyanis módosította a kiemelt nemzeti emlékhely (vagyis az Országház és környéke) használatának rendjéről szóló rendeletet, írja a hvg.hu.

A módosító rendelet először is bevezeti az „egyszerű közlekedési eszköz” fogalmát: „olyan – járműnek nem minősülő – személyszállító eszköz, amely emberi erővel, illetve elektromos vagy más gépi meghajtással hozható mozgásba”. Ez a meghatározás a lap szerint az elektromos és lábbal hajtott rollereket és rollerszerű eszközöket fedi le – ezeket ugyanis jelen állás szerint a KRESZ nem tekinti járműveknek.

Kerekesszékkel továbbra is be lehet majd hajtani a rendelet szerint, illetve babakocsit (gyermekek szállítását szolgáló eszközt) is be lehet tolni. A Kossuth térre „gyermekek közlekedését szolgáló játékeszközzel” is be lehet majd hajtani. A módosítás értelmében a felnőttrollerezésért bírság szabható ki. Kerékpárral továbbra is be lehet majd tekerni a térre, ahol ezt "behajtani tilos, kivéve engedéllyel" tábla lehetővé teszi, írja a lap.

A kitiltás első lépése lehet az elektromos rollerek szabályozásának, ezen a területen egyelőre ugyanis elég nagy káosz uralkodik, mint az kiderül nemrég készített videónkból is: