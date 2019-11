Mi? Hogy a gyereknek is vannak jogai?

Harminc évvel ezelőtt fogadták el New Yorkban a Gyermekjogi Egyezményt. Ez az egyezmény a mai napig a legszélesebb körben elfogadott emberi jogi dokumentum, amelyet Magyarország 1990-ben írt alá. Az egyezmény összefoglalja azokat az alapjogokat, amelyek minden gyermeket megilletnek szerte a világon.

Szerepel benne egyebek mellett a tanuláshoz, a játékhoz, a szabadidőhöz, az egészséghez, a biztonsághoz való jog, a gyermek véleményének tiszteletben tartása az őt érintő ügyekben, a megkülönböztetés és a bántalmazás tilalma vagy a fogyatékkal élők segítése.

Az ENSZ gyermekjogi szervezete, az UNICEF legfrissebb jelentéséből kiderül, hogy az elmúlt három évtizedben jelentősen javult a gyermekek helyzete a világban, azonban a legszegényebb, legsebezhetőbb gyerekek jogai még mindig nem érvényesülnek kellőképpen.

Az öt év alatti gyerekek halandósági rátája 60 százalékkal csökkent

18 százalékról 8 százalékra csökkent azon általános iskoláskorú gyermekek száma, akik nem részesülnek oktatásban.

A Gyermekjogi Egyezmény főbb passzusai (egyenlő bánásmódhoz való jog, az élethez, életben maradáshoz és fejlődéshez való jog, védelemhez való jog) számos törvény és rendelkezés bevezetését ösztönözték az évek során

Mindezen adatok ellenére a jelentés szerint a jogok érvényesítése terén még sok az egyenlőtlenség:

Az alacsony- és közepes bevételű országok legszegényebb háztartásaiban nevelkedő gyerekek kétszer nagyobb arányban halnak meg megelőzhető okokból öt éves koruk előtt, mint a gazdag országok háztartásaiban élő gyerekek

A szubszaharai régió legszegényebb országaiban élő gyerekek mindössze fele kapott kanyaró elleni oltást. A világ gazdagabb országaiban ez az arány 85 százalékos.

Bár a gyermekházasságok száma folyamatosan csökken, a legszegényebb országokban élő kiskorú lányokat a kiházasítás veszélye napjainkban jobban fenyegeti, mint 1989-ben.

A jelentés szerint harminc év után is a szegénység, a diszkrimináció és a fegyveres konfliktusok jelentik a legnagyobb veszélyt a gyerekekre nézve. Számolni kell a környezetvédelmi problémákkal is. A klímaváltozás negatív hatásai extrém időjárási körülményeket okoznak, valamint csökkentik a víz- és élelembiztonságot.

Bár több gyermek oltanak be, mint a történelem során valaha, a vakcináció ütemének lassulása azzal fenyeget, hogy korábban legyőzöttnek gondolt betegségek is visszatérhetnek. Közel 350 ezer kanyarós megbetegedést regisztráltak 2018-ban, ami a 2017-es szám több mint kétszerese. Kihívásokkal küzd az oktatás is, hiszen sok gyerek egyáltalán nem jut el iskolába, azok pedig, akik részesülnek oktatásban, nem minden esetben képesek elsajátítani a napjaink elvárásainak megfelelő tudást, olvasható az UNICEF közleményében.

A gyermekjogi egyezmény elfogadásához kapcsolódó UNICEF Gyerekhang kampányban az Index harmadik éve vesz részt. 2017-ben ezen a napon gyerekek rajzolták az Index címlapképeit, 2018-ban cikkeket írtak, idén pedig videóban üzentek.