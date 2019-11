Felmentették Radnait, akinek köszönhetően Portikot lekapcsolták

Orgazdaság miatt indult ellene eljárás, végül bizonyítottság hiányában mentette fel a bíróság Radnai Lászlót, a hazai alvilág egyik ismert alakját - adta hírül a Pestisrácok.

Még 2013 tavaszán kétes körülmények között veszett nyoma Zalaegerszeg környékén egy Franciaországból Görögországba tartó parfümszállítmánynak. Hónapokkal később a kamionnyi áru egy közvetítő segítségével Radnai és társai birtokába került, ők próbálták azt eladni. Amikor a nyomozás során Radnai képbe került, az ügy, amivel eredetileg a zalai rendőrök foglalkoztak, a Nemzeti Nyomozó Irodához került. Egy budapesti raktárban a rendőrök megtalálták az ellopott árut, Radnaiékat pedig őrizetbe vették.

Mindennek azért volt akkor jelentősége, mert ebben az időszakban Radnai már koronatanú volt több olyan ügyben, amelynek először a gyanúsítottja, majd a vádlottja lett Portik Tamás és mások. Ezek olyan, a '90-es években elkövetett és hosszú évekig felderítetlen gyilkossági ügyek, amelyekben az áldozatok az alvilágból kerültek ki. Ezekben az ügyekben azután történtek előrelépések, hogy Radnai vallomást tett, majd ennek nyomán egyre több szereplő bukott be. Csakhogy Radnai sem önzetlenül nyitotta ki a száját. Ő volt a 2004-ben indult ún. kecskeméti maffiapernek a fő vádlottja, és azzal, hogy vallomásokat tett, idő előtt szabadulhatott a börtönből. Miután Portikot lekapcsolták, Radnai a bíróságon is ellene vallott, de nem csak Portikra, másokra is tett terhelő vallomást.

Már tartott a parfümügye, amikor újra arról értesült az alvilág, hogy a rendőrökkel nyomozati alkut kötött és bevették a tanúvédelmi programba. Később kilépett a tanúvédelmi programból, és bár sokan arra számítottak, hogy a parfümügy miatt elítélték, bizonyítottság hiányában végül felmentették, míg társai letöltendő börtönbüntetést kaptak.