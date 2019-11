Lázár betiltaná a dohányzást az autókban

Intézkedéscsomagot tett le a miniszterelnök és a kormány asztalára Lázár János, a nemdohányzók védelméért felelős miniszteri biztos, amiben kezdeményezi, hogy tiltsák be a dohányzást az autókban, illetve a társasházakban, valamint szabályozná, hogy a 2020 után születettek ne vásárolhassak dohányárut, írja a Népszava.

Lázár a The Economist Intelligence Unit elemző cég szerdai konferenciáján beszélt erről. A cég azt vizsgálja, hogy az utóbbi időben történt fejlesztések ellenére miért nem csökken a tüdődaganatos megbetegedésekből fakadó halálozások száma. Az egykori Miniszterelnökséget vezető miniszter itt elmondta azt is, hogy amíg évente 130 ezer elhunyt közül 10 ezer olyan 50-60 év közötti is van, akinek még nem kellett volna meghalnia, addig ezzel van tennivaló, pláne, hogy Magyarországon az uniós átlagnál jóval többen halnak meg daganatos betegségekben. A halálozások 80 százalékárt a tüdő-, emlő-, és vastagbél daganat felelős, tenni kell a megelőzésért.

Lázár szerint az egészségpolitikában nem a kórházak számáról, adósságáról vagy az orvosok béréről kell beszélni, hanem meg kell értetni az emberekkel, hogy saját maguk is felelősek az egészségükért.

Problémának érzi, hogy noha az állam az emlőszűrésre lehetőséget biztosít, vannak helyek, ahol az érintettek fele el sem megy.

Fölmerül a kérdés, ha valaki nem él a térítésmentes megelőzés lehetőségével, akkor az ő betegsége, esetleg az elvesztése, kinek a felelőssége?

– tette fel a kérdést Lázár.

Szerinte, ha az állam más daganatos betegségek szűrését is biztosítaná, joggal merülhetne fel a kérdés, hogy mennyi tb-járulékot fizessen az, aki nem megy el az ingyenes szűrésekre. Úgy véli ugyanis, hogy az államnak nincs más módja, mint hogy így ösztönözze a lakosságot.

Egyúttal megjegyezte: kötelességének érzi, hogy felhívja politikustársai figyelmét, hogy az ország népegészségügyi programok területén el van maradva. És ezt sürgősen pótolni kell. Továbbá, mivel a tüdődaganat kiváltója ismert és bizonyított, így