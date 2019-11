Budai Gyula végrehajtással fenyegette meg Czeglédy Csabát, aki szerint nem is ő tartozik

"Gyurcsány ügyvédje pert vesztett, de tojik a bírósági ítéletre, nem fizet – Budai Gyula végrehajtót küld rá", írja a Pesti Srácok. A kormányhoz köthető portál szerint ugyanis "Czeglédy Csaba egy éve nem hajlandó kifizetni kevesebb mint 100.000 (azaz egyszázezer) forintnyi perköltséget Budai Gyulának, holott a bíróság jogerősen kötelezte rá. A fideszes politikus ezért most végrehajtási eljárást indít Gyurcsány ügyvédje ellen. Budai a portálnak a „pofátlanság tetejének” nevezte, hogy "balliberális önkormányzatok a bűnszervezet vezetésével vádolt, korábban kétszer is elítélt Czeglédy ügyvédi irodájának adnak zsíros megbízásokat".

A cikk szerint a Fővárosi Ítélőtábla még tavaly decemberben "utasította el teljes egészében Gyurcsány Ferenc szektapártjának személyiségi jogi keresetét Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő, a külügyminisztérium külpiacok fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa ellen". Azt is írták, hogy az ügyben a másik felperes Czeglédy Csaba volt, aki csaknem teljes egészében, kilencven százalékban lett pervesztes, ezért őt az ítélőtábla arra kötelezte, hogy 15 napon belül fizessen 85 ezer forintnyi perköltséget Budai Gyulának.

A Pesti Srácok szerint az ügyben arról volt szó, hogy Budai igazat mondott-e akkor, amikor kijelentette, hogy Czeglédy Csaba egy olyan bűnszervezetet irányított, amely több mint hárommilliárd forintot tüntetett el, és kampánypénzt gyártott az MSZP-nek és a DK-nak.

Akkori híradásunk szerint azonban az történt, hogy miután egy kormányülésen döntöttek az úgynevezett Czeglédy-károsultak kárpótlásáról, Budai Gyula is megszólalt, és azt mondta, hogy Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja, a feladata pedig az volt, hogy pénzt gyűjtsön a volt miniszterelnöknek és pártjának, a DK-nak. Emiatt a kijelentése miatt perelte be a DK az egykori elszámoltatási kormánybiztost, nem pedig a Czeglédy ügyében jelenleg is zajló eljárás megítélését kérve a bíróságtól.

Míg azonban a DK-ról elmondottak nem lépték át a szabad véleménynyilvánítás határát, a bíróság a Czeglédyről tett kijelentéseket hamisnak, illetve a személyiségi jogait sértőnek találta. Nem értett ugyanakkor egyet Czeglédyékkel abban, hogy a sérelem mértéke egymillió forint volt, ezt százezer forintban állapította meg.

Megkérdeztük Czeglédy Csabát, hogy miért nem hajt végre egy jogerős ítéletet, meglepő választ kaptunk:

Budai Gyula és a Pesti Srácok állításával szemben nem vesztettem el a pert, egész egyszerűen annyi történt, hogy a Fővárosi Ítélőtábla kevesebb, összesen százezer forintos sérelemdíjat állapított meg a részemre, mint amennyit én követeltem

– mondta az Indexnek. Az ügyvéd-önkormányzati képviselő szerint ilyenkor a bírósági gyakorlatnak megfelelően őt terheli a perköltség, amelynek összege 85 ezer forint volt, amit ő nem is vitatott, ugyanakkor élt jogorvoslati jogával, amiről az alperes Budai Gyula ügyvédje és az ő jogi képviselője egyeztetett is.

A sérelemdíj összegéről és a perköltségről is ítélőtáblai döntés született tehát, ezeket pedig közös megegyezéssel eddig egyik fél sem fizette meg a másik számára, hiszen az eljárás jelenleg is folytatódik a Kúrián.

Czeglédy szavait egy, a Budai Gyula ügyvédje és az ő jogi képviselője között zajlott március 7-i levélváltás igazolja, abban ugyanis

az egykori elszámoltatási biztos jogi képviselője arról ír, hogy számításai szerint nem is Czeglédy tartozik Budai Gyulának, hanem fordítva, méghozzá 14 275 forinttal.

"Miközben önnek nyilatkozom, az ügyvédem éppen felveszi a kapcsolatot Budai úr ügyvédjével, és felkéri arra, hogy szíveskedjen felfrissíteni ügyfele emlékezetét, lehetőleg annyira, hogy ezt a téves nyilatkozatát tisztázza", mondta Czeglédy, hozzátéve:

Ha azon ugrálunk, hogy ki tartozik kinek, akkor éppenséggel ő nekem, így az általa említett végrehajtási eljárás is értelmezhetetlen.

Ennek ellenére Czeglédy most azonnal nem tart igényt a százezer forintos sérelemdíjára Budaitól, idevágó kérdésünkre ugyanis azt mondta, hogy mindenképpen megvárja a Kúria döntését a jó hírnevéhez fűződő ügyben.

Ha azonban Budai Gyulának így karácsony előtt szüksége van a 85 ezer forintra, akkor készséggel átutalom neki ezt az összeget. Noha ő jobb anyagi helyzetben van, mint én, semmiképpen sem szeretném, ha hiányt szenvedne az ünnepek idején

– fogalmazott Czeglédy.