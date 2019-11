Az Origo is pert vesztett a László Imre elleni szexuális zaklatási vádak közlése miatt

Megadtak egy nevet, kérték a tárgyalás elhalasztását a tanújuk előállítása érdekében, majd pedig a pontatlanul megadott névre hivatkozva nem álltak elő senkivel az új tárgyalási napon se

– számolt be az Indexnek Czeglédy Csaba az Origoval szemben indított újabb perük fejleményeiről. A László Imrét, Újbuda DK-s polgármesterét képviselő ügyvéd, szombathelyi független önkormányzati képviselő szerint a pénteki tárgyaláson bebizonyosodott, hogy a kormányhoz köthető médiumok egyike sem rendelkezik valós információkkal, valamint hiteles forrásokkal, holott a kampány idején tényként közöltek súlyos, a szexuális zaklatás, és erőszak büntetőjogi tényállását is felvető vádakat László Imréről. Ezzel a jogi képviselő szerint nemcsak a jó hírnevét sértették, de súlyos károkat okoztak a később mindennek ellenére polgármesterré választott politikusnak.

Czeglédy részletesen elmesélte, hogyan nyertek pert a napokban a TV2 ellen, amely az akkori polgármester-jelöltről elsőként közölte a vádakat.

Meggyőződésem a TV2 perbeli magatartása alapján, hogy csupán egy statiszta szerepelt a gyalázkodó műsorukban. Egy statisztával játszatták el az állítólagos áldozat szerepét

– ismételte meg Czeglédy azt, amit Facebook-oldalára is kiírt. De az Indexnek most azt is elmondta, mi történt az Origoval folytatott helyreigazítási ügyük pénteki tárgyalásán. A portál ugyanis a TV2 riportjának átvételét követően "önállóan is feldolgozta" a László Imrét ért vádakat, azt állítva, hogy maguk is beszéltek a sértettel.

Mikor a bíróság ezt a sértett személyt meghallgatta volna, az Origo képviselői megadtak egy nevet a bizonyítási eljárás keretében. A cikkükből ugyan még az következett, hogy egy doktornőről volt szó, de az alperesek Czeglédy elmondása szerint egy teljesen másik nevet adtak meg az eljárásban, amelynek még így is lehetett volna némi hitele, ha a tanú egyáltalán megjelenik.

Miután azonban a bíró a tanúkihallgatás érdekében elhalasztotta a tárgyalást, a megismételt tárgyalási napon, azaz pénteken már azzal álltak elő, hogy eltévesztették és rosszul adták meg a nevet. A bíró kérdéseire ráadásul kiderült, hogy a cikk szerzője "csak" főszerkesztői utasításra beszélt az állítólagos sértettel, akinek személyazonosságát, foglalkozását, vagy akár szavahihetőségét semmilyen módon nem ellenőrizte, azaz forrásellenőrzést nem végzett

– mesélte Czeglédy. Az ügyvéd felidézte, a TV2-es riportban megszólaltatott asszony személyazonossága azért sem ismert, mert a TV2 még bizonyítási eljárást sem kért állításai alátámasztására, azaz eleve nem is állt szándékukban bebizonyítani, hogy igaz volt a riportjuk, sőt a csatorna a perben már azt állította, hogy anyagukban "a riportalany álláspontját ismertetjük az ügyben, de tényként nem állítjuk, hogy az eset valóban megtörtént."

Ez Czeglédy szerint már önmagában megkérdőjelezi az ott szereplő nő "valódiságát", nemhogy az elhangzottak igazságtartalmát, de úgy is vélte, hogy még súlyosbítja a kormányhoz közel álló médiumok eljárását az, hogy például az Origo-cikket készítő sajtómunkás nemcsak a tanúját nem tudta előállítani, hanem konkrétan arról beszélt a bíróság előtt: nem tudja, kinek a szavai alapján írta le a példátlanul súlyos vádakat.

Az is kiderült pénteken, hogy a másik fél megszólaltatására vonatkozó sajtóetikai alapelvet az érintett Origo-dolgozó úgy értelmezte, hogy

a vádat megfogalmazó nyilatkozat megjelentetése után – tehát nem előtte – az info@ujbuda.hu email címre írt László Imrének címzett kérdéseket.

Azt nem tudni, létezik-e egyáltalán ez az email cím, de az biztos, hogy a sérelmezett cikkek megjelenésének idejében László Imre nemhogy polgármester, de önkormányzati képviselő sem volt Újbudán, így aligha remélhetett a XI. kerületi önkormányzattól választ a szerző. Ellenben László Imre nyilvánosan hozzáférhető elérhetőséggel rendelkezett, hiszen a parlamenti honlapon ott volt a képviselőként használt címe, amelyről könnyedén válaszolhatott volna Czeglédy szerint.

A bíróság mindezek alapján helyt adott László Imre indítványának, így kimondta, hogy nemcsak a TV2, hanem az Origo is jogellenesen állította, amit állított az idő közben polgármesterré választott politikusról.

A bíró arra kötelezte a portált, hogy 24 órán át a címoldalán tegye közzé: valótlanságokat állított László Imréről, és közzé kell tenni a helyreigazítási kérelmünk szövegét is

– ismertette Czeglédy. Az ügyvéd azt is hozzátette, hogy persze még fellebbezhet az Origo, de mivel forrásuk, azaz a helyesbített nevű tanú meghallgatását nem kérték az "elvétett" névleadás után, erre aligha lehet számítani.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy ismeretlen nő még a választások előtt, október elején szexuális zaklatással vádolta meg az ellenzéki jelöltet, a DK-s László Imrét: nevét és arcát eltakarva vallott exkluzívan a kormányközeli Origonak és TV2-nek is arról, hogy László Imre zaklatta, amiről a nő állítása szerint jelentést is tett a kórház vezetésénél. A jelentést a magánklinika vezetője cáfolta, László Imre pedig nemcsak harcot hirdetett a tisztessége védelmében, hanem a lejárató anyagok miatt helyreigazítást követelt az azt közlő csatornától és laptól. Ez utóbbira az érintettek nem voltak hajlandóak, így került sor perre a helyreigazítási ügyekben, amelyeket tehát Czeglédy képviseletével első fokon már László Imre megnyert a TV2, most pénteken pedig az Origo ellen is.



Egy hónapja számoltunk be a DK közleménye alapján arról is, hogy nyomozást rendelt el a TV2 és az Origo ellen a bíróság a XI. kerületi polgármester rágalmazása miatt.

Arról is írtunk, hogy az október 13-án megválasztott DK-s polgármester – az erzsébetvárosi, szintén DK-s Niedermüller Péterrel egyetemben – a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával szerződött, a többi között éppen személyiségi jogi és sajtóperes képviseletre.