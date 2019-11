Rá akarta bírni az egyik ellene valló gyereket, hogy vonja vissza a vallomását

Első fokon két év három hónap börtönbüntetést kapott a bicskei gyermekotthon volt igazgatója, aki jelenleg is jogerős büntetését tölti. A férfit szexuális visszaélés miatt idén szeptemberben nyolc év fegyházra ítélt a bíróság, amiért az otthonban élő gyerekek közül több fiút is évekig szexuális vágyai kielégítésére használt.

Bár az igazgató ellen 2011-ben egyszer már indult nyomozás, szintén azért, mert több gyerek szexuális visszaélésekkel vádolta, de az eljárást végül bizonyítékok hiányában egy év után megszüntették. A molesztálási történtet később az RTL Klub tárta fel 2016 végén.

Az RTL Klub számolt be most arról is, hogy a férfit hétfőn kényszerítés miatt is elítélték a Fehérvári Törvényszéken. Első fokon 2 év 3 hónap börtönbüntetést kapott, mert a vád szerint már felfüggesztett igazgatóként próbálta helyettese segítségével rábírni az egyik ellene valló gyereket, hogy vonja vissza a vallomását. Az egykori helyettes az RTL Klub szerint most is egy általános iskolában tanít.