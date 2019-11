Megkapta a kezelést Levente, akit Mészáros Lőrinc vállalatcsoportja is támogatott

Támogass te is!

Egy Facebook-bejegyzésben számoltak be kedden Levente szülei arról, hogy a fiú megkapta a Zolgensma génterápiás kezelést. Azt írták, hogy Levente jól van, de még legalább egy hónapig biztosan a kórházban marad.

Nagyon hálásak vagyunk, Nélkületek nem ment volna! Levi jelenleg jól van, ügyes volt, mint mindig. Most még kell a drukk, hogy minden a lehető legjobban alakuljon

– írták a szülők.

A fiú egy gerinc eredetű izomsorvadásban (SMA) szenved, amit egy hibás gén idéz elő. A SMA-s betegek szervezete nem tud olyan fehérjét termelni, amely védi az izomsejteket, így az izomzat fokozatosan épül le. A betegséget egy Zolgensma nevű készítménnyel lehet kezelni, amit ha a beteg gyermekek még 2 éves koruk előtt megkapnak, jó esélyeik vannak a felépülésre.

A kezelés költségét ebben ez esetben is, akárcsak Zente gyógykezelésénél, adományokból finanszírozták, amelybe Mészáros Lőrinc cégcsoportja is besegített.

Viszont most az egyik szemem sír a másik nevet. Olyan jó, hogy most csak neki szentelhetem minden percemet, de közben otthon maradt a fél szívem. Könnyezem, mert nem vagyok ott Hanna mellett, akinek ugyan olyan nagy szüksége lenne rám mint Levinek. De most csak Levire kell összpontosítanom, hogy minden rendben legyen. És, hogy minél elöbb haza tudjunk menni Hannához és apához. Nagyon szépen köszönjük azt a rengeteg szeretetet amit tőletek kaptunk. És, hogy imádkoztatok Leviért