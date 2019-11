Orbán: Indulat és gyűlölség nélkül, alázatosan és szelíden kell uralkodni

Kedden kezdődött a kormány által szervezett második keresztényüldözésről szóló konferencia Budapesten, ahol Orbán Viktor is felszólalt. A miniszterelnök beszédéről ebben a cikkben már beszámoltunk, azonban a kormányfő honlapjára felkerült a beszédének teljes szövege, amelyben részletesen idéz Szent István Imre herceghez írt intelmeiből.

A szöveg Orbán szerint egy útmutatás, lelki és politikai iránytű, amelyet Szent István ezer éve írt a fiának, "mi, magyarok mégis úgy olvassuk, mint nekünk szóló személyes üzenetet" - kezdte Orbán, aki felolvasott néhány jótanácsot a szövegből.

„A jóság erényének gyakorlása elvezet majd téged a teljes boldogsághoz. Légy irgalmas mindenkihez, aki erőszakot szenved, lélekben soha ne feledkezz meg ama isteni intelemről, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy kíméletes mindenkivel szemben, ne csak a hatalmasokkal, hanem azokkal szemben is, akik híján vannak a hatalomnak. Azután meg légy lélekben erős, hogy jósorsod ne tegyen túlzottan elbizakodottá, a balszerencse pedig ne sújtson a porba! Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben! Légy szelíd, hogy soha ne szegülj szembe az igazsággal! Légy becsületes, hogy senkinek se keltsd szándékosan rossz hírét!” - idézte a miniszterelnök, majd beszédét azzal fűzte tovább, hogy most jön a magyarok kedvenc idézete:

vésd az emlékezetedbe, hogy (...) indulat, dölyf és gyűlölség nélkül, békességben, lélekben alázatosan és szelíden kell uralkodnod, mivel minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.

- mondta Orbán, aki hozzátette: "ebből dolgozik ma is a magyar kormány".