Rákosfalvy a vízügyesek megbízásából is intézett kisajátításokat

A győri önkormányzat és a győri egyetem után a győri székhelyű vízügyi igazgatóságról is kiderült, hogy Borkai Zsolt ügyvédjével kötött szerződést. Egy uniós árvízvédelmi projekthez kellett a magyar állam számára megszereznie száznál is több ingatlant - írja a Napi.hu. (Rákosfalvy neve azután lett országosan ismert, hogy kiderült: ő is ott volt azon az adriai szexpartin, ahol Borkai Zsolt is mulatozott. Rákosfalvy egyben az egyik legnagyobb haszonélvezője volt annak, hogy Győr külterületén - önkormányzati háttértámogatással - olyan szántóföldeket szereztek meg, amelyeket később átminősítve méregdrágán eladtak az Audi logisztikai csarnokát építő cégnek. )

A Napi szerint Rákosfalvyt a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó, győri székhelyű Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) és a szombathelyi székhelyű Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (NYUDUVIZIG) bízta meg jogi feladatokkal.

Fotó: Győrplusz TV / youtube Dr. Rákosfalvy Zoltán

Az ügyvédi szerződést 2018. május 29-én kötötték meg a "Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése" projekt keretében területszerzéshez kapcsolódó jogi szolgáltatás nyújtása tárgyában és előreláthatóan 2020. december 31-ig érvényes - írja a lap. Mindezért Borkai Zsolt ügyvédjét a dokumentum szerint összesen nettó 19,5 millió forint díjazás illeti meg.

Beszerzési eljárás alapján esett a választás Rákosfalvy Zoltán ügyvédre, az ő ajánlata volt ugyanis a legolcsóbb. Az ÉDUVIZIG területén konkrétan 136 darab, a NYUDUVIZIG területén pedig 39 darab ingatlan tulajdonjogi rendezésével bízták meg a győri ügyvédet.