Saját emberei szerint is elveszti a fiatalokat a Fidesz

Az önkormányzati választások után a kormánypárti lapokban elkezdték kongatni a vészharangokat: baj van a fiatalokkal, akik nem ismerik a 2010 előtti világot és könnyen megvezethetőek a szexi köntösbe bújtatott neobolsevik szöveggel; ugyanakkor a Fidesszel is probléma van, mert egyre kevésbé találja a hangot ezzel a generációval, ezt pedig már a kutatások is egyértelműen megmutatják. A Fidesz szerint a párt az elmúlt években nagyon sokat tett a fiatalokért, nem csoda, hogy a 30 év alattiak között is ők a legnépszerűbbek.