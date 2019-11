Ungváry Krisztián: Szánalmas Varga Judit hazudozása

Azt állítja Ungváry Krisztián történész, hogy hazudott apja múltjáról Varga Judit igazságügy-miniszter és a kormánysajtó egy része is. A történet előzménye, röviden:

Varga Judit igazságügyminiszter kedden a Twitteren szólt be Dobrev Klárának azzal, hogy az Örök tél című, Nemzetközi Emmy-győztes filmet neki is meg kéne néznie, mert ő pontosan a filmben ábrázolt brutalitást elkövető, elnyomó kommunista rezsim örököse (célozva ezzel nagyapjára, Apró Antalra).

Hadházy Ákos erre a Facebookon tette közzé, hogy a miniszter apja a III/II-es elhárítás tisztje volt miskolci szállodaigazgatóként a 70-es évek legvégén, 80-as évek legelején. Alhadnagy, majd hadnagy volt, kétszer kapott 8000 forintos jutalmat.

Varga Judit a Facebookon reagált. Azt írta, "Hadházy Ákos képviselő szenzációként szeretne feltüntetni velem szemben egy olyan ügyet, amit magam hoztam nyilvánosságra miniszteri kinevezésem előtt". Az is írta, hogy édesapját is meglepte annak idején, amikor szállodavezetőként felszólították, hogy a munkája része a titkosszolgálatokkal való együttműködés, és nemet is mondott.

Erre született szerdán Ungváry Krisztián válasza. A történész szerint az általa is szerkesztett, ügynökök feltárásával foglalkozó honlapon a következő szerepel Varga Judit apjáról:

„Érett materialista gondolkodású. [...] Fedőfoglalkozásával összefüggésben állambiztonsági feladatok végrehajtásában fejlődőképes. [...] Alapfokú nyelvismeretét fedőmunkakörében jól hasznosítja. [...] A követelményeknek megfelelően tudja a hálózattartó operatív munkát végezni. SZT-pozícióba történő beállításáról a vállalat igazgatója tudomással bír, azt vele megbeszéltük, konspirációs védelmét biztosítja." Valamint az is szerepel, hogy kétszer kapott jutalmat, összesen 8000 forint értékben, ami - Ungváry szerint - akkoriban nem kevés pénz volt.

Nem az a gond ha egy közszereplő felmenői múltja problematikus. Sok ilyen eset van és a gyermek nem felel szülei ill. nagyszülei tetteiért. Azért azonban felel, hogy ne hazudjon róla. Itt ezt teszi a miniszter, amennyiben azt állítja, hogy amikor rádöbben miről szólt a megbízása lemondott, és ezt teszi lakájmédiája is. Eléggé gyermeteg hazudozás ez, feltételezni valakiről, hogy hosszú éveken át nem veszi észre, miről szól az SZT-tiszti feladat és a hálózattartás.

- írja Ungváry.

Szerinte azért is "szánalmas ez a hazudozás, mert az apa valójában nem csinált semmi érdemlegeset. Pitiáner pártállami karriert építgetett magának, mint oly sokan, kár erről ilyen izzadságszagú ködösítésekbe menekülni. Különösen kár azért, mert szerencsére még ezen a párton is van ellenpélda, sokkal súlyosabb esetekre is, amikor az érintett szembe tudott nézni apja és nagyapja múltjával."

A történész szerint az pedig a pofátlanság netovábbja a minisztertől, hogy nincs itt látnivaló, mert az ügyet ő hozta nyilvánosságra. "Három történész hozta nyilvánosságra Varga Judit nélkül 2012-ben. Akkor még azt sem tudtam hogy ő kicsoda."