Fürjes: A kormány örül a főváros döntésének

Fürjes Balázs az Indexnek azt mondta, "örül, hogy létrejött az egyetértés a fővárosban, hogy legyen atlétikai vébé, valamint sportpark és atlétikai centrum Ferencvárosban", utalva a fővárosi közgyűlés szerdai döntésére. Közölte: a kormány elfogadja és teljesíti a főváros kérését: összehívják a közös fejlesztési testület, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülését még december közepe előtt, és ott a fővárossal közösen megtárgyalják a fővárosi javaslatokat.

Mint arról beszámoltunk, a fővárosi közgyűlés szerdai ülésén öt feltétellel járul hozzá az ferencvárosi atlétikai stadion építéséhez: ezek között volt, hogy 50 milliárdos forrás juttatása a kerületek járóbeteg-ellátásának fejlesztésére, Budapesti Nagyerdő létesítése a diákvárossal, a stadionköltségek átláthatósága és a szerződések nyilvánossága, és mindezek határozatba foglalása.

Mint Fürjes mondta, a két fél "együttműködésre van ítélve", a kormány egyenrangú felek együttműködésére készül. A korrekt partnerséghez inkább az illik, hogy javaslatokat fogalmaznak meg a felek, nem feltételeket szabnak, így részükről nincsenek ultimátumok és kutya kötelességük az együttműködés, fogalmazott Fürjes, hozzátéve, hogy szerinte ez a budapestiek érdeke, "a főváros nem lehet csatatér". A kormány a Közfejlesztések Tanácsának ülésén nyitottan áll a közgyűlés javaslataihoz, alaposan áttekinti azokat, ígérte.

Fürjes szerint a fővárosi javaslatok döntően egybeesnek a kormányzati szándékokkal. A kormány által elfogadott Egészséges Budapest program elemeként a 2020-as (már elfogadott) központi költségvetés 42 milliárd forintot tartalmaz fővárosi egészségügyi fejlesztésekre, így a főváros tulajdonképpen nyitott kapukat dönget szerinte.

A ferencvárosi Mester utcati szakellátó felújítása és bővítése, amit Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szabott a világbajnokság támogatása egyik feltételéül és ezt a főváros is megerősítette, például biztosan megvalósul a következő években, akkor is, ha támogatná a főváros a vébét, és akkor is, ha nem, mondta Fürjes.

A kormánybiztos közölte még: remélik, hogy a főváros is nyitott lesz javaslatok megtárgyalására, és két, időközben felmerült kérdésre is választ kapnak: bízik benne, hogy a szerdán leszavazott szuperkórház ügyében tudnak változtatni és támogatják majd azt.

Mint arról beszámoltunk, a szerdai közgyűlésen a Fidesz-frakció egy módosítást nyújtott be a többpárti javaslathoz, miszerint öt feltétel teljesítése esetén támogatja a fővárosi közgyűlés az atlétikai stadion építését, a módosításban pedig az állt, hogy a főváros is fizessen 50 milliárd forintot a következő években a kerületek egészségügyi fejlesztésére, ne csak a kormány, és támogassa a szuperkórház építését. Mivel az ellenzéki összefogás egyértelművé tette, hogy a fővárosnak nincs 50 milliárd forintja erre, leszavazták a módosítást, a hozzábiggyesztett szuperkórházzal együtt. Külön ugyanis nem lehetett szavazni a két témáról.

Arra a felvetésre, hogy a képviselők valójában az 50 milliárd forintos pluszkiadást szavazták le, nem a szuperkórházat, Fürjes azt válaszolta, hogy nyugodtan lehetett volna külön is szavazni, de így az indítvány elutasításával a főváros nemet mondott a szuperkórházra. Márpedig a kormány fontosnak tartaná, hogy ötven év után épüljön új kórház Budapesten, amely ellátna 1 200 000 embert a főváros térségében, bizonyos ellátásokban pedig egész Magyarországot szolgálná. A kormány bízik benne, hogy az új kórház elutasítását még átgondolja Karácsony Gergely és a tizenegyedik kerület, tette hozzá a kormánybiztos.

A másik kérdés a Galvani-híd ügye, amiről a kormánybiztos azt hallotta, igaz nem megerősített forrásokból, hogy a főváros le akarja fújni az építését, és a délebbi, Albertfalvai híd építését részesítené előnyben. Fürjes reméli, hogy a főváros megerősíti, elkötelezett a Galvani híd mellett, nem kell leállítani a tervezést. A híd napi 55 ezer autóval menetesítené a belvárosi hidak forgalmát, napi hatezerrel az Üllői utat, kapcsolatot teremtene déli városrészek között.

A Határ úti szakaszon csak a ferencvárosi és kispesti önkormányzat által támogatott nyomvonal, műszaki megoldás lehetséges, "ezt közösen meg kell találnunk", mondta. Fürjes szerint az Albertfalvai híd teljesen előkészítetlen, és budai kertvárosi övezeteket tenne tönkre, méregdrága alagutakkal. Ugyanakkor a főváros által is szorgalmazott diákváros és csepeli fejlesztések kiszolgálásához szükség lesz az új déli dunai hídra, mondta a kormánybiztos.

