A cikk folyamatosan frissül.

Az új főpolgármester, Karácsony Gergely, majd helyettese, Kerpel-Fronius Gábor, illetve az ellenzéki színekben meglepetésgyőzelmet arató Pikó András józsefvárosi polgármester és Ferencváros független polgármester, Baranyi Krisztina után Mirkóczki Ádám, Eger új polgármestere, a Jobbik szóvivője beszélt élőben az Indexen terveiről, Egerről és a Jobbikról.

Töltsenek több időt Egerben a turisták

Az önkormányzati választásokat megelőző kampány durvaságáról Mirkóczki azt mondta: sokkal szisztematikusabban démonizálta a személyét a Fidesz, mint Gyurcsány Ferencet. Azt is hozzátette, hogy tapasztalt politikusként elviseli a durva kampányokat is, de annak nem örült, amikor a családját is igyekeztek belekeverni a politikába.

A család szerepe kapcsán ki kellett térnie az egri polgármesternek Mirkóczki Zita alpolgármestre szerepére is. Az alpolgármester ugyanis a Jobbik politikusának másod unokatestvére, de az Index élőjében Mikóczki azt hangsúlyozta: a szülei korai válásai miatt megszakadt a Mirkóczki családdal a kapcsolata, az egri MSZP elnökével csak 2014-ben vette fel újra a kapcsolatot, nem a rokonság okán, hanem azért, mert mindketten a helyi politikában voltak érdekeltek.

Eger városának tározásai kapcsán arról beszélt, hogy összesen 500 millió forintos kifizetetlen követelésre bukkantak, amiről az átadás átvételnél az előző városvezetés részéről senki nem tájékoztatta őket. Egyelőre nem tiszták a viszonyok, ezért nem tett még feljelentést, de azt ígérte, hogy amint elegendő információt sikerül gyűjtenie, a rendőrséghez fog fordulni.

"Én már akkor elégedett leszek, ha csak egy elemét kellene elengedni" - mondta azokról a beígért vagy épp megkezdett fejlesztésekről és beruházásokról, amelyekre csak akkor lesz pénze a városnak, ha Modern Városok program keretein belül a kormány megemeli a város támogatását.

Azt is elmondta, hogy bár Eger valóban nincs eladósodva, a lekötött városi vagyon miatt polgármester szabad pénzügyi mozgástere nagyjából 30-40 millió forint.

Nem elég abból élni, hogy a város legjobb marketingese még mindig Gárdonyi Géza

- mondta az idegenforgalmi adó emelése kapcsán. Szerinte ugyanis Eger turistaváros, de ezen a téren is fejleszteni kell, ugyanis a vár, meg a bor még mindig hozza a turistákat, de csak 2-3 napot töltenek a városban. Mirkóczki azt tervezi, hogy az idegenforgalmi adó megemeléséből lehetne olyan turisztikai programokat felturbózni, amelyek miatt a turisták számára megérné 4-5 napot is eltöltenie a városban.

Ellenzéki összefogás

Eger polgármestere szerint amíg a városi szinten kevésbé számít a közügyekben a pártideológia, a pártszín, de ugyanez az országos politika szintjén már jóval kevésbé igaz. Épp ezért, a Jobbik szóvivője nem hisz a pártok összeolvadásában és nem hisz egy ernyőszervezet létrehozásában sem. Szerinte az a járható út, ha az egyéni választókörzeteket osztják fel az ellenzéki pártok.

Azt, hogy ennek az lesz-e a módja, hogy minden párt logója felkerül majd az ellenzéki jelöltek plakátjaira, vagy az, hogy csak nem indítanak egymás számára ellenfeleket, egyelőre nem tudja.

Lám-lám, ha egy-az-egy-ellen van, már ilyen rövid időn belül a fideszes kétharmad után, azért rögtön a fél országot elveszítették.

- vonta le a Jobbik szóvivője az őszi önkormányzati választások tanulságát.

A miniszterelnök-jelölt állítás kapcsán Mirkóczki biztos abban, hogy minden párt megfog próbálkozni azzal, hogy a saját embere legyen az egyetlen ellenzéki jelölt, de a maga részéről azt tartaná a legszerencsésebbnek, ha egy pártokon kívülről érkező személy, akiben megvan a bizalma az ellenzékieknek.

A Jobbik szóvivője abban egyetértett az Index élő Facebook-közvetítése alatt szavazókkal, hogy a pártja nem fog végleg összefogni Gyurcsányékkal, azaz nem lesz közös listájuk az országgyűlési választásokon.

Mi lesz a jobbikkal?

Nem örül annak Eger pohármestere, hogy pártjában, a Jobbikban tavaszra halasztotték a tisztújítást. Szerinte ugyanis a legfontosabb most az lenne, hogy legyen egy új vezetője a pártnak, aki meg tudja tenni azokat az innovatív lépéseket, amelyek halaszthatatlanok.

Erre a feladatra a szóvivő Jakab Pétert alkalmasnak tartaná.

A 2018 áprilisát követő események (Vona visszavonulása és a pártszakadás) tükrében Mirkóczki azt mondta:

Ha innen nézem, akkor az is siker, hogy a Jobbik most itt tart.

Mirkóczki arról is beszélt, hogy szerinte Vona Gábor hiányzik a Jobbikból, mert nem volt mellette felépítve senki, aki az ő kiesését pótolhatta volna. Ugyanakkor "úgy vette ki Vona szavaiból", hogy a Jobbik korábbi vezetője semmilyen szempontból nem akarja sem közvetlenül sem közvetve befolyásolni a párt életét.

(Borítókép: Németh Sz. Péter / Index)