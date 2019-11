OMSZ: Az időjárás nem tartja a Black Friday-t

Szerencsére az időjárás nem tartja a Fekete Pénteket, de még csak szürkeségre sem kell számítanunk, a felhőzet ugyanis fokozatosan fel fog szakadozni, és a jelentős lehűlés is még várat magára egy kicsit, kezdi időjárás-jelentését az Országos Meteorológiai Szolgálat videós kiadása.

Az OMSZ a holnapi, pénteki várható időjárásról azt írja, nyugat, északnyugat felől megkezdődik a felhőzet vékonyodása, szakadozása. Egyre kevesebb helyen kell számítani esőre, záporra, reggelre jórészt megszűnik a csapadék. Hajnalra elsősorban az északkeleti megyékben, illetve a Mura és a Dráva völgyében köd képződhet. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra 2 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Később felhőátvonulások mellett rövidebb-hosszabb napos időszakok is lesznek, elszórtan kell számítani záporokra. Emellett pedig a Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén egy-két zivatar is kialakulhat. A délnyugati, nyugati szelet élénk, kevés helyen erős széllökések is kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, írják.