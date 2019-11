Orbán szerint két-három hónap múlva dőlhet el a Néppárttal való viszonyuk

Orbán Viktor csütörtökön Eszéken járt, ahol Andrej Plenkovic horvát kormányfővel találkozott, majd közösen tartottak sajtótájékoztatót is. Itt a 2020 első félévében esedékes horvát EU-elnökség célkitűzésein kívül újságírói kérdésre a Fidesz Európai Néppárton belüli felfüggesztéséről is beszélt a magyar miniszterelnök.

Orbán megismételte, ő hogyan értelmezi a helyzetet: a Fidesz saját maga dönt sorsáról az Európai Néppártban, meglátják, merre tart majd a tömörülés az újonnan megválasztott vezetés alatt, írja az MTI. "Amennyiben továbbra is a baloldal felé, akkor ez nem a mi utunk. Amennyiben viszont visszatér kereszténydemokrata gyökereihez, talán az EPP-ben folytatjuk" - mondta Orbán, aki egy picit időben is belőtte most a dolgot:

Ez két-három hónapig is eltarthat

- mondta. Újságírók arról is kérdezték, hogy az eszéki tárgyalásokon szóba került-e a Fidesz tagságának - a Horvátországban kormányzó HDZ által is megszavazott - felfüggesztése az Európai Néppártban, amely a múlt héten Zágrábban tartotta tisztújító kongresszusát. Orbán azt mondta, tisztelik a horvát kormánypártot, ő személy szerint különösen. Szerinte a HDZ mindig a Fidesz pártján lesz, mert ugyanazokat az értékeket osztják. "Biztos vagyok abban, hogy soha nem fognak elárulni minket" - fogalmazott.