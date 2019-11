Orbán Viktor Horvátország és Magyarország összekapcsolásáról beszélt Eszéken

Össze kell kapcsolni Horvátországot és Magyarországot, hogy Szlavónia és Baranya megye ismét a világ közepe, irigyelt térség lehessen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a horvátországi Eszéken. A kormányfő Eszéken horvát kollégájával, Andrej Plenkoviccsal átadta a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ diákotthonát, írja az MTI.

A diákotthon alapkövét Kövér László, az Országgyűlés elnöke Gordan Jandrokovic horvát parlamenti elnökkel tavaly októberben tette le. A húsz éve működő központ kétnyelvű óvodának, általános iskolának és középiskolának is helyet ad, diákotthona azonban eddig nem volt.

Orbán Viktor azt mondta: 80-100 éve Szlavónia és Baranya a két ország leggazdagabb részei közé tartozott. "Irigyeltek bennünket", nemcsak a kultúra, hanem a magas életszínvonal miatt is. Ha megkérdeznek egy ott élő horvátot, azt mondja, Horvátország északi szélén él, és ha megkérdeznek egy baranyai magyart, ő azt mondja, Magyarország déli szélén él. Olyan emberek és közösségek, akik azt hiszik, hogy valaminek a szélén élnek, sosem lesznek sikeresek, "csak az az ember lehet sikeres, aki azt gondolja, hogy ahol ő él, az a világ közepe" - jelentette ki Orbán Viktor.

Orbán szerint ahhoz, hogy újra sikeres legyen ez a térség, össze kell kapcsolni a két országot, mert "ha elszigeteltek maradunk, sikertelenek leszünk". Ha Horvátország végre belép a schengeni övezetbe - amit Magyarország támogat -, az utolsó akadály is elhárul. Magyarország és Horvátország között szabad lesz az átjárás a kultúra, a sport, az üzleti és politikai kapcsolatok előtt is. Orbán szerint mindez lehetséges, és ha "Horvátországnak marad a mostani elkötelezettségű kormánya még tíz évig, és Magyarországnak is marad nemzeti kormánya még tíz évig", akkor a térségben egész más világ lesz.

A miniszterelnök a fiataloknak azt mondta: "divat ma elmenni", ez nemcsak Horvátország, hanem Magyarország problémája is. Amikor az ember fiatal, úgy érzi, övé az egész világ, és nem is baj, ha a fiatalok elmennek és tanulnak, tudást gyűjtenek, de rá fognak jönni, hogy a legfontosabb dolog az életben, hogy van hazájuk, ahol várják őket, ahol nem idegenek. A magyar és a horvát kormány azon dolgozik, hogy a két ország olyan hely legyen, ahova van értelme visszajönni. "Magyarországon ez a folyamat már megkezdődött", és meg fog történni Horvátországban is, mondta a kormányfő.