A BKK is elítéli a csokievő utassal veszekedő ellenőrt

Csütörtök este óta terjed a közösségi médiában az a videó, amelyen a budapesti kettes villamos egyik utasa és a BKK jegyellenőre vitatkozik egymással. A felvétel azon a ponton kapcsolódik be a szóváltásba, amikor a rágózó ellenőr éppen arra szólítja fel az utast, hogy szálljon le a járműről, mert még egy szelet csokoládét is tilos elfogyasztani a villamoson. A videó alapján az utas és az ellenőr még a villamosról leszállva is folytatta a veszekedést, de a felvétel még azelőtt véget ér, hogy kiderülne, végül hogyan fejeződött be a szóváltás.

Az esettel és a felvétellel kapcsolatos kérdéseinkkel a BKK-hoz fordultunk, amely az Indexnek adott pénteki válasza szerint tud az incidensről, és már vizsgálja azt. Közleményük szerint a felvételen látható konfliktusnak az volt az előzménye, hogy az utas nem a felszállása után azonnal, hanem utólag, a jegyellenőrzést észlelve kezelte a jegyét, az ellenőr ezt kifogásolva állt le vitatkozni vele.

"Mindez azonban nem menti fel a jegyellenőr kollégát, valóban nem megfelelően kezelte a szituációt, viselkedése nem felelt meg a BKK Zrt. szolgáltatói elvárásainak" – teszi hozzá a cég kommunikációs központja. A BKK tudomása szerint a vitatkozó felek rövid szóváltás után, még a megállóban elváltak egymástól. A BKK nem tett feljelentést az ügyben, a rendőrség értesítésére nem került sor.

"Munkatársainktól mindig határozott, de udvarias, kulturált munkavégzést várunk el, melyre oktatjuk és ösztönözzük őket. A BKK Zrt. szolgáltatói elvárásainak nem felelt meg a jegyellenőr viselkedése. Az ellenőrzés és pótdíjazás gyors és problémamentes lebonyolításához azonban szükség van az utasok együttműködésére is" – fogalmazott az Indexnek adott válaszában a BKK.