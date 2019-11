A Fidelitasból indulva lett helyettes államtitkár és a hétvégi tisztújításon ismét a Fidelitasba térhet vissza Illés Boglárka, aki a Fidesz ifjúsági szervezetének elnöki pozíciójáért egyedüli jelöltként indul.

A gyorsan ívelő karriert befutott Illés jelenlegi pozíciójának sorsa egyelőre kérdéses az Emmiben, ahol Illés államtitkár-helyettesként ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelt. Felmerült, hogy a beosztása megszűnik, de az sem kizárt, hogy a politológusként kormánypárti lapokban is publikáló Balázs Ádám Samu kapja a helyét. Balázs a Fidesz-KDNP színeiben a Ferencvárosban indult képviselői helyért az októberi helyhatósági választáson, de nem jutott be az önkormányzatba, amelyben a Fidesz a polgármesteri posztot és a többségét is elbukta.

Bizalom vagy ejtőernyő?

Az Emmiben gyakorlatilag Illés alá tartozott az Új Nemzedék Központ, amely az elmúlt években fokozatosan a volt fidelitasosok játszóterévé változott. A csaknem 180 munkavállalóból közül legalább két tucatnyian a Fidelitasból ejtőernyőztek az ÚNK-hoz, amely 2019-ben 300 millió forinthoz jutott közvetlenül a központi költségvetésből. Emellett a szervezet 11 milliárd forint pályázati pénzt is nyert.



„Ha valakiért fentről leszólnak, az jön. Ha a még megmaradt szakmai gárda a pénzügyön azt mondja, hogy nincs rá pénz, akkor is, Vincze Géza elnök aláírja” – mondta korábban Illés Boglárka informális szerepére utalva a szervezet névtelenséget kérő ismerője, jelezve egyúttal az eddigi elnök formális szerepét.

A szervezet hiányos elszámolása évekkel ezelőtt is gondot okozott: az Állami Számvevőszék nem tudta megvizsgálni a költségvetési pénzek felhasználásának jogszerűségét – a 2011-14 közötti gazdálkodásról szóló iratok eláztak a Bajza utcai épületükben. Pedig jó lett volna tudni, hogyan jött össze 2014-re négymilliárd forintos veszteség. A rendőrség két hónap után következmények nélkül lezárta a nyomozást.

Mostanra pedig már lényegében fel is darabolták az ÚNK-t: egy része az Erzsébet Táborokhoz került, a tehetséggondozás pedig a Snétberger Zenei Tehetség Központhoz került. Ezzel a források szerint fidelitasos vonal ezen a területen meg is szűnt.

Ennek alapján úgy is tűnhet, hogy Illés leszálló ágba került azzal, hogy a Fidelitas elnöki székébe ülhet a minisztériumból. Az ottani helyzet ismerői szerint az Emmiben nem is feltétlenül bánják, hogy Illés távozik.

Ugyanakkor a Fidelitas éléről eddig elég egyenes út vezetett a parlamentbe is, innen lett képviselő Ágh Péter, és Böröcz László is, aki jelenleg a Fidesz frakciójának helyettes vezetője.

Ráadásul épp akkor, amikor a Fidesznek generációs problémái vannak, és a felmérések alapján a 30 év alattiak körében visszaszorulóban van a kormánypárt, nagyon is kiemelt fontosságú lehet a kormánypárt ifjúsági szervezete. A 31 éves, vidékről indult fiatal nő imázsa jól is jöhet, kinevezésekor korábban is volt, aki kiemelte, hogy ez fontos lehet a párt generációs utánpótlásához.

Illés így valójában nagyon is fontos terepet kap, ami inkább azt sugallja, hogy megmaradt iránta a bizalom. Az sem kizárt, hogy a távozó helyettes államtitkár ejtőernyőzése és pályaívének emelkedése egyszerre igaz.