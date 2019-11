A rendőrség szerint nem volt bűncselekmény, amivel Karácsonyt támadták a kampányban

Támogass te is!

Tényi István tett feljelentést a Pesti Srácok júliusi cikke alapján, amelyben egy olvasói levélre hivatkozva arról írt a kormányközeli lap, hogy Karácsony zuglói polgármesterként bruttó 320 millió forinttal csökkentette a száz százalékos önkormányzati tulajdonú Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. törzstőkéjét 2018-ban.

A lap állítása szerint Karácsony felmondta az önkormányzat és az önkormányzati cég közötti bérleti szerződést, amely alapján 137 millió forint lett volna három zuglói sportpálya bérleti díja. Ennyit fizetett a cég az önkormányzatnak. Később aztán - folytatta a Pesti Srácok - a zuglói polgármester felszólította a cég ügyvezetőjét, hogy írja alá az új bérleti szerződést, amely háromhavi bérleti díjat határozott meg. Ennek összege 320 millió forintot tett ki, amit a cég át is utalt az önkormányzat számlájára.

Tényi mellett Kovács Balázs Norbert korábbi fideszes zuglói képviselő is feljelentést tett hivatali visszaélés, hanyag kezelés, gazdasági csalás és saját tőke csorbítása miatt. Szerinte az önkormányzat valótlan gazdasági eseményt színlelve, jogosulatlanul jutott haszonhoz azzal, hogy az előnytelen szerződés aláírására kötelezte a céget. Egy értékbecslést is csatolt Kovács a feljelentéshez, amely alapján a három sportpálya éves bérleti díja összesen 110 712 000 forint ér.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a két feljelentést összevonva különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indított nyomozást, később aztán átadta az ügyet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak, miután Karácsonyt főpolgármesternek választották.

A határozat emellett azt is kimondja, hogy a Zuglói Önkormányzat jogszerűen vont ki a kft. törzstőkéjéből 274 490 000 forintot, ezért a saját tőke csorbítására vonatkozó bűncselekmény tényállási elemei se valósultak meg.

Mivel az eljárás alapját képező cselekmények nem bűncselekmények, az eljárást megszüntették.

A Fidesz végig hazudta a kampányt, többek között ebben az ügyben is. Szerencsére a választók többségét nem tudták félrevezetni. Ezzel együtt is örülök annak, hogy már papírjuk is van arról, hogy kamu volt az egész