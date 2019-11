A kormánypártok megdupláznák a Kúria elnökének fizetését

A Kúria elnökének fizetése jelenleg havi másfél millió forint, ezen változtatna a KDNP az igazságügyi salátatörvényhez benyújtott módosító javaslatával, derül ki az RTL Klub Híradójából. A módosító szerint a Kúria elnökének fizetése a bírói alapbér hétszerese lenne, vagyis ez most jelenleg 3,2 millió forintot jelent.

A KDNP-t kereste a csatorna, hogy megkérdezze, miért egy utolsó pillanatban benyújtott módosítóban rendeznék. A kisebbik kormánypárt válaszban azt írta, ez az emelés része a bírói ügyészi illetményrendezésnek, ezzel a módosítóval az összes bírói szervezet vezetőjének egy szintre kerül a bére.

A csatorna emlékeztet, hogy a közjogi méltóságok fizetésének emelésről is most döntöttek, mi is megírtuk, hogy Áder János fizetése is megduplázódik, a KDNP azt írta, ebbe a sorba illeszkedik a Kúria-elnök – 2012 óta Darák Péter – fizetésének rendezése is. A Fidesz-frakció szóvivője ugyan legutóbb, Áder fizetésének duplázásakor azt mondta a csatornának, hogy nem tud arról, hogy más módosító is lenne, de hozzátette, hogy ha lesz, azt is megfontolják.

A csatorna most megkérdezte a Fideszt, hogy a Kúria elnökének megduplázását is támogatják.e, a válasz pedig az volt, igen.