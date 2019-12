Költségvetési csalás miatt elfogatóparancsot adtak ki Bártfai-Mager Andrea volt férje ellen

Költségvetési csalás miatt elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Balogh Sándor üzletemberre – szúrta ki a Szabad Pécs. A férfi arcképe és a körözés tárgya a police.hu-n is megjelent.

Balogh Bártfai-Mager Andrea tárca nélküli miniszter volt férje, akinek gyanús üzleti tevékenységéről a sajtó többször beszámolt már.

Legutóbb, mint a Szabad Pécs emlékeztet, a pécsi Zsolnay Porcelángyár körüli zavaros ügyletekben jött elő a neve, ő volt ugyanis a Zsolnay vagyonának és dolgozóinak átvételére létrehozott Ledina Kerámia Kft. többségi tulajdonosa is.

AG7 gazdasági portálkorábban arról írt, hogy Balogh Sándor egy több száz vállalatból álló céghálót vezet, a vizes vb-t szervező Bp2017 Kft. legfőbb döntéshozója, a Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöke, a külföldi kereskedőházak ötletgazdája, pálinkafőzéssel próbálkozik Ugandában, hozzá kötődik a százezrek által követett Középsuli websorozat, valamint több alapítvány és egyesület is. Ez a portál derítette ki azt is, hogy Balogh miatt egy, a Magyar Államot megkárosító cégháló is működött Bártfai-Mager miniszter lakcímén.