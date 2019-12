A MÁV elesett: késnek és torlódnak a vonatok a Nyugati pályaudvaron a havazás miatt

Olvasóink tájékoztatása szerint komoly fennakadások tapasztalhatóak Budapesten, a Nyugati pályaudvaron: jelentős, akár egy órát is meghaladó késésekről, járatkimaradásokról, a tájékoztatás hiányáról írnak. „A várható vonatok késnek, és ha a késés elérte a hangosbemondóban mondott időt, egyszerűen csak 5 perccel meghosszabbított késést jelentenek be (A 6.45kor Gödről továbbinduló vonatra 7.06kor a következő hangzik el: 'a várható késés 25 perc', 7.11kor: 'a várható késés 30 perc', 7.21kor újra: 'a várható késés 30 perc')." Egy másik olvasónk szerint az albertirsai állomáson elhangzott információk alapján a késéseket az okozza, hogy a Nyugati pályaudvarnál nem fejeződtek be időben a vágányzári munkálatok.

8:15-től Zugló előtt várakozott egy Kecskemétről 5:38-kor továbbinduló vonat, ezért az utasok egy része háromnegyed kilenckor úgy döntött, gyalog indulnak a síneken Zugló vasútállomás felé. Tájékoztatást az utasok állítólag nem kaptak, „ha közölték volna, mi a helyzet, lehet, hogy leszálltunk volna a KÖKI-nél" – írta olvasónk.

A MÁV honlapja szerint valóban okoz problémákat a havazás, azt írják, az időjárás miatt nehézkes a váltóberendezések kezelése, ezért vonattorlódások alakulnak ki a Nyugati előtt. Továbbá:

A Budapest–Vác–Szob, a Budapest–Vácrátót–Vác, a Budapest-Lajosmizse és Budapest–Cegléd–Debrecen–Záhony vonalon vonalon 30-60, esetenként 60-110 perccel hosszabbodott meg a vonatok menetideje.

A Nyugati pályaudvaron és Fótnál a havazás miatt nehézkes a váltóberendezések kezelése, vonattorlódások, várakozások alakulnak ki, 120-140 perces késések vannak.

A Szegedről Budapest-Nyugati pályaudvarra 10:45-kor induló Tömörkény InterCity a mai napon nem közlekedik.

Időjárási ok miatt a Budapest-Nyugati pályaudvar és Monor, illetve a Monor és Budapest közötti személyvonatok nem közlekednek. Helyettük a zónázó vonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

Bakonyszentlászló és Zirc között a Győrből Veszprémbe tartó személyvonat egy kidőlt fára futott, de csak kisebb meghibásodás történt, nem siklott ki. Egyelőre azon a szakaszon szünetel a vonatközlekedés. Az arra utazók hosszabb menetidőre számíthatnak.

A Budapest-Pécel közötti vonalszakaszon 20-30 perccel meghosszabbodik a menetidő, váltóállítási nehézségek miatt. Ugyanakkor a közúton Pécel és Isaszeg, Gödöllő és Máriabesnyő települések között balesetek miatt leállították a közúti forgalmat.

Az M3 autópályán, és a 3-as számú főúton az időjárás miatt a pótlóbuszok, köztük a Budapest-Hatvan közötti InterCity pótlóbuszok menetideje jelentősen megnőtt.

Fotó: vonatinfo.mav-start.hu

A tájékozódást és az online jegyvásárlást nehezíti, hogy a MÁV applikációja nem érhető el – ám ezt időközben megjavították a szakemberek.

Cikkünket frissítjük!

(Borítókép: Jászai Csaba / MTI)