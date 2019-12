Kósa Lajos: Ha zsidó polgártársaimat megsértettem, akkor bocsánatot kérek

A fideszes Kósa Lajos volt az egyik felszólalója a hétvégi Fidelitas-kongresszusnak. Kósa hosszan beszélt az ellenzék technikai koalíciójáról, a Mérce beszámolója szerint úgy fogalmazott: a nyilasok a neoliberálisokra szavaztak, a globalisták összeálltak az antiglobalistákkal, a nemzeti radikálisok meg átszavaztak a balliberális oldalra. Majd azt mondta:

„A ZSIDÓK KÉNYTELENEK VOLTAK – VAGY LEHET, HOGY JÓL IS ESETT NEKIK – A NYILAST MEGSZAVAZNI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉSBEN”.

Fotó: Németh Sz. Péter Kósa Lajos

Ahogy arról beszámoltunk, erre a kiszólásra vasárnapra meg is érkeztek a reakciók: publicisztikát írt Gadó János, a Szombat munkatársa, Facebook-posztban tett fel kérdéseket Kósának Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, és visszautasította a fideszes politikus szavait Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija is. De közleményt adott ki a Tett és Védelem Alapítvány magyarországi zsidó civil szervezet is.

Kósa Lajos hétfő reggel egy Facebook-posztban reagált:

A Fidelitas szombati rendezvényén elhangzott mondataimban, talán félreérthető módon, arra utaltam, hogy az ellenzéki együttműködés a holokausztban elveszített zsidó honfitársainkon korábban gúnyolódó jobbikosokra is kiterjed, őket legitimálja. Ha szavaimmal, megfogalmazásommal akár egyetlen magyar zsidó polgártársamat is megsértettem, úgy azért tőlük bocsánatot kérek

– írta.