Legközelebb már Portik is ott ül Gyárfás mellett a tárgyalóteremben

Célszerűségből egyesítette a Fenyő-gyilkosság két, külön indult büntető ügyét Póta Péter, a Fővárosi Törvényszék bírája. Így a merénylet 22. évfordulóján, február 11-én mindkét vádlott, Portik Tamás és Gyárfás Tamás is ott ül majd a vádlottak padján - írja a Magyar Nemzet. A vád szerint Gyárfás felbujtotta Portikot, hogy ölesse meg üzleti ellenségét, Fenyő Jánost. (Azért indult külön eljárás, mert a Fenyő-gyilkosság ügyében Portikot egyszer már felmentették, így őt most megvádolni nem tudta az ügyészség, hanem perújítást kért. Gyárfást viszont meg tudták vádolni, így ellene elindult a per, amelyhez most "csatlakozik" Portik is.)

A vád szerinti két felbujtó, Portik Tamás és Gyárfás Tamás egy eljárásban felel a ténylegesen 2020. február 11-én kezdődő közös perben. A dátum jelentősége, hogy pontosan 22 évvel azelőtt, 1998. feb­ruár 11-én lőtte le Fenyő János médiavállalkozót Budapesten, a Margit utcában Jozef Rohác (a szlovák maffia bérgyilkosa), aki az emiatt is kiszabott jogerős életfogytiglani szabadságvesztését tölti.

Gyárfás Tamás sportvezetőt azzal vádolja a Fővárosi Főügyészség, hogy 1997 szep­temberében ő bízta meg előbb Tasnádi Pétert, majd az azóta már más ügyekben jogerősen – összesen 28 év fegyházra – elítélt Portik Tamást Fenyő János megölésével, és Portik meg is szervezte a gyilkosságot.

