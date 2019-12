A francia köztévé az illegális kutyakereskedelemről forgatott, a szálak Magyarországra vezettek

Magyarországról, Bulgáriából, Romániából, Szlovákiából és Csehországból származnak azok az illegálisan külföldre juttatott kutyák, amelyeket aztán Franciaországban értékesítenek helyi "kereskedők" - erről szólt az a riport, ami a francia közszolgálati televízióban jött le. A stáb a riport egy részét Magyarországon forgatta, még "próbavásárlást" is csináltak, hogy bemutassák, miként zajlik az illegális kutyakereskedés.

A riport szerint Franciaországban egyre többen foglalkoznak olyan kutyák értékesítésével, akiket korábban Kelet-Európában vásárolnak olcsón, a szálak Magyarországra vezettek. Évente 50 ezer kutyát értékesítenek feketén Franciaországban. Ez nagyobb üzlet, mint a drog-és a fegyverkereskedelem. A néhány száz euróért Kelet-Eurpában vásárolt kutyákat több mint hatszorosáért lehet eladni külföldön.

A riportban elhangzik, hogy ha legálisan akar valaki kutyát importálni Franciaországba, akkor az állat nem lehet fiatalabb 3 hónapnál és 21 napnál, hogy az oltóanyagok, amiket babakorukban kapnak, hassanak. Az oltást állatorvosok adják be, ők is végzik az adminisztrációt. Csakhogy vannak olyan állatorvosok, akik összejátszanak az illegális kereskedőkkel, így a segítségükkel az üzérek 3 hónapnál fiatalabb kutyákat is ki tudnak juttatni az országból.

A francia stáb ellátogatott Magyarországra, az egyik állatvédő csoport tagjai pedig elvezették őket egy Tatabánya környéki helyre, ahol egy szaporító tart állatokat igencsak rossz körülmények között. A tévések legalább negyven állatot számoltak ott össze. A riport szerint a legtöbb olyan kutya, akit illegálisan juttatnak ki az országból, rossz egészségügyi állapotban van, sokszor soványak, betegek.

A francia újságírók aztán a Jófogáson kerestek és találtak is egy 6 heres beagle kutyát, akit 25 ezer forintért árult egy szaporító. A stáb rejtett kamerával elment a nőhöz, aki egy műanyag kosárban hozta ki a kutyákat. "A kutyák túl fiatalok ahhoz, hogy exportálni lehessen őket, de az eladót ez nem zavarja" - hangzik el a riportban. Az eladó - nem tudván, hogy rögzítik a találkozást - elmesélte, hogy két hete két beagle kutyát adott el Szlovákiába. A vevőknek mutatott egy üres fiolát, és azt mondta, vigyék el egy állatorvoshoz, mutassák meg a flakont és el lesz intézve az adminisztráció. A stáb ezt tette, és így sikerült olyan papírokhoz jutniuk, amivel már ki is tudták vinni az országból a kutyát.

Valóságos maffia alakult ki a kutyakereskedelemre

Még 2014-ben írtuk meg, hogy Magyarországon 10-ből 9 kutya törvénytelen körülmények között jön világra vagy cserél gazdát. Ezek az olcsó kutyák sok fejtörést és pluszköltséget okozhatnak a tulajdonosaiknak, akik sokszor az egyszerűbb megoldást választják, és kidobják őket. Az Alföldön korábbi sertéstelepeken embertelen körülmények között szaporítják az Olaszországba, majd Franciaországba csempészni szánt bulldogokat.

De tavaly is írtunk egy cikket a témában, amikor külföldi szaporítók buktak le Magyarországon. Akkor azt írtuk, hogy az ország legfertőzöttebb része Pécs mellett Püspökladány, Karcag és környéke. Pécsett például minden hónap első vasárnapján van az "állatos piac". Oda járnak le a felvásárlók, köztük azok az olaszok, akik a környéken laknak. A szaporítók ügyfeleinek többsége külföldi, autókkal, furgonokkal, kamionokkal szállítják ki Nyugat-Európába a kutyákat. Azok a felvásárlók pedig, akik több száz kutyát értékesítenek, óriásit kaszálnak az üzleten: egy 30 ezer forintért megvásárolt kiskutyát 800-1000 euróért adnak el külföldön.

A kutyakereskedelemben több, Magyarországon élő vagy itt rendszeresen megforduló olasz állampolgár is érdekelt, köztük bűnözők is. Ez a fajta fekete üzlet ugyanis jóval biztonságosabb a számukra, mint droggal kereskedni, hiszen ha le is buknak, később gond nélkül űzhetik tovább az ipart.