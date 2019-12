Kemény fagyokkal, zúzmarás köddel indul a reggel

Többfelé tartós, sűrű ködre kell számítani a következő napokban, zúzmarás köd is kialakulhat, hajnalra pedig akár -10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, írja az Időkép. Szerdán lesznek olyan területek, ahol napközben is csak -4, -5 fok várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szerdára több északi megyére és a fővárosra is figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt.

Szerdán reggel néhol még ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat, de alapvetően hideg, száraz idő várható. Napközben -4 és +5 fok között alakul a hőmérséklet, fagypont alatt a havas, tartósan felhős tájakon marad a hőmérséklet.

Csütörtökön is párásan, ködösen indul sokfelé a nap, de aztán többfelé lehetnek napos időszakok. Északnyugaton megerősödik a szél. A havas északi tájakon -10, -15 fokig süllyedhet a hőmérséklet hajnalra. Napközben -3, +5 fok között alakulnak a maximumok.

Pénteken sokat süthet a nap, de marad a fagyos hajnal, a még havas északi részeken akkor is -10 fok körüli minimumokkal. Nappal más -1, +8 fok közötti hőmérséklet lehet.