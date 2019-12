A megismételt választás után megalakult a képviselő-testület Jászberényben

Jogerős az NVI döntése, többek között Komlón, Jászberényben, Szekszárdon, Nyéstán és Várföldén is szavazás lesz. A jelöltek ugyanazok.

A jászok konok emberek, nem szeretik, ha sutba vágják a véleményüket, mondta az új jászberényi polgármester, aki a városért együtt dolgozna Pócs Jánossal is.

Hétfő délután megtartotta alakuló ülését a jászberényi képviselő-testület - írja a Szoljon.hu.

Az alakuló ülést Dr. Szabó Csaba, a Helyi Választási Bizottság elnöke nyitotta meg a választási eredmények ismertetésével. A tizenöt fős döntéshozó testületet a Fidesz-KDNP hét, a Közösen Jászberényért Egyesület (KJE) hat, a Mi Hazánk Mozgalom egy képviselője, valamint Budai Lóránt (KJE) polgármester alkotja.

Ezt követően a testület tagjai esküt tettek, majd döntöttek az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatról, az új bizottsági struktúráról, a tanácsnoki tisztséget betöltők személyéről is.

Jászberényben a Fidesz kifogásai miatt rendeltek el új polgármester-választást azt követően, hogy eredetileg 14 szavazattal nyert Budai Lóránt a fideszes Szabó Tamás ellen. Budai végül a novemberi megismételt szavazáson magas részvétel mellett nagy különbséggel nyert: 14 szavazatos előnyből lett 3758 és 62-34 százalékos győzelem.

Jászberényben (ahol nagyon kilógott a fideszes lóláb a Mi Hazánkból) egyébként feljelentést is tettek a választási eredmény meghamisítása miatt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy azért tettek-e feljelentést, mert idegeneket is beengedtek a szavazókörökbe, és a szavazatszámláló bizottsági tagok „kontrollálatlanul mozogtak”, vagy azért, mert a településen „a szavazási szándékot torzító pénzfelajánlás is történt”.